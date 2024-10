Thom Yorke łączy Hamleta z Radiohead

Thom Yorke, lider zespołu Radiohead, zapowiedział nowe teatralne wcielenie albumu „Hail to the Thief”. Produkcja zatytułowana „Hamlet Hail to the Thief” połączy muzykę zespołu z tekstami Szekspira, tworząc nową interpretację sławnej sztuki.

Reklama

„Hail to The Thief” – album skandaliczny Radiohead

Wydany w 2003 roku „Hail to The Thief” to szósty album angielskiego Radiohead. Po eksperymentalnych, naznaczonych jazzowo-elektronicznym brzmieniem albumach „Kid A” (2000) oraz „Amnesiac”(2001) grupa na płycie „Hail to The Thief” powróciła do bardziej gitarowych dźwięków znanych z pierwszych płyt zespołu, zachowując przy tym pewne elektroniczne elementy, takie jak m.in syntezatory.

Album „Hail to The Thief” był swego rodzaju komentarzem członków zespołu dotyczącym niepokojących ich sytuacji ogólnoświatowych, a zwłaszcza wyboru w 2000 roku George'a W. Busha na prezydenta USA oraz konsekwencji jego późniejszych decyzji związanych z tzw. „Wojną z terroryzmem”. Thom Yorke, wokalista i tekściarz zespołu określił wybór Busha na prezydenta jako „ogólne poczucie ignorancji, nietolerancji, paniki i głupoty”. Głośny przekaz albumu nie był żadną tajemnicą i choć zespół nigdy o tym otwarcie nie mówił, to frazy „Hail to the Thief” (chwała złodziejowi) używali w trakcie protestów przeciwnicy Busha jako gry słów nawiązującej do „Hail to the Chief ”, będącego tytułem amerykańskiego hymnu prezydenckiego. Thom Yorke ocenił tę sytuację jako „moment kształtujący”. Przepełnione metaforami teksty Yorke’a nawiązują do wielu przełomowych dzieł literackich takich jak m.in. „Rok 1984” George’a Orwella czy „Piekło” Dantego.