Legendarna płyta King Crimson na żywo

Od wydania płyty King Crimson w zeszłym roku minęło pięćdziesiąt lat. W jej nagraniu znaczącą rolę odegrał David Cross, angielski skrzypek, klawiszowiec, kompozytor, wykładowca London Metropolitan University.

Nowa odsłona King Crimson

Album był debiutem trzeciego wcielenia King Crimson, w którym uczestniczy współzałożyciel i gitarzysta Robert Fripp oraz czterech nowych członków: gitarzysta basowy i wokalista John Wetton , skrzypek i klawiszowiec David Cross, perkusista Jamie Muir i perkusista Bill Bruford, wieloletni wielbiciel King Crimson, który zrobił już wszystko, co mógł z grupą Yes i bardzo chciał opuścić zespół przed wyruszeniem w trasę „Close to the Edge”.

Czytaj więcej Muzyka popularna Wszystkie tajemnice King Crimson Długo oczekiwany dokument „In The Court Of The Crimson King, King Crimson na 50-tkę” ma premierę 19 października w wybranych kinach na świecie, głównie w Wielkiej Brytanii.

Powstał album kluczowy w ewolucji King Crimson, czerpiący ze wschodnioeuropejskiej muzyki klasycznej i improwizacji jako głównych inspiracji. Punktem odniesienia była muzyka Igora Strawińskiego i Beli Bartoka.

Z King Crimson Cross współpracował w latach 1972-1974, co w pierwszej odsłonie działalności grupy Roberta Frippa, gdy składy zmieniały się szybko i w burzliwych okolicznościach – już samo w sobie jest osiągnięciem.