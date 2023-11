„Another Perfect Day”. Kiedy Robbie Robertson pił więcej niż Lemmy z Motorhead

Sensacją było to, że po nagłym odejściu gitarzysty Eddiego Fast Clarke’a, z którym trio nagrało legendarny album „Ace of Spades”, Lemmy i Phil Taylor zaprosili do zespołu Robbiego Robbo Robertsona, który wcześniej zasłynął w szeregach Thin Lizzy. Nagrał pięć albumów, w tym hit “The Boys Are Back in Town" i został zastąpiony przez Gary’ego Moore’a.

Lemmy flirtuje z kobiecym rockiem

Sytuacja Motorhead była bez wyjścia. Po sukcesie „Ace of Spades” trio nie odniosło tak dużego sukcesu jak planowało, wydając „Iron Fist”, zaś Lemmy starał się być obecny na listach przebojów. Stąd pomysły nagrania przez zespół „Stand By Your Man”, coveru Tammy Wynette we współpracy z Wendy O. Williams z Plasmatics, co było odczytywane jako kokietowanie fanów.

Decyzja o odejściu gitarzysty była raptowna, w czasie pierwszego tournée Motorhead po Ameryce w roli głównej gwiazdy wieczoru. Clarke zagrał tylko dwa koncerty. Robertsona, który nagrywał właśnie solową płytę, zarekomendował do grupy Taylor, wielki fan Thin Lizzy. Maszyna koncertowa ruszyła ponownie i grupa przygotowała się do nagrania nowej płyty. Ozdobił ją m. in. komiks, kultywujący alkoholową legendę zespołu, której Robertson z trudem miał rzekomo sprostać.

Po latach wyszła na jaw prawda. Po pierwsze Robertson nie lubił Motorhead, choć uznawał wielkość grupy. Podpisał kontrakt na jedną płytę. Producent Tony Platt, który wcześniej miał udział w realizacji „Back In Black” AC/DC, wspominał, że praca z Robbo była zawsze wielogodzinną udręką. Był jednak niezaprzeczalnie mistrzem. W Thin Lizzy wprowadził gitary prowadzące o podwójnej harmonii, co wpłynęło na muzykę takich zespołów jak Iron Maiden, Metallica, The Darkness i Velvet Revolver. Używał też pedału wah-wah do przedłużenia solówek, a nie jako efektu czysto rytmicznego. Wystarczy posłuchać „Live And Dangerous”.