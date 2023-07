YouTube zarabia miliardy na reklamach i podwyższa opłaty

Podczas gdy wiele firm medialnych – zwłaszcza tych zajmujących się tradycyjną telewizją – zgłasza spadek w sprzedaży reklam, YouTube Alphabet, większościowy udziałowiec Google, zmierza w innym kierunku, odnotowując wzrost przychodów z reklam w ostatnim kwartale.

W swoim raporcie o zarobkach Alphabet odnotował 7,665 miliarda dolarów przychodów z reklam YouTube, co oznacza wzrost o 4,4 proc. rok do roku. To zakończyło złą passę trzech kwartałów, w których segment reklamowy YouTube odnotował spadki przychodów.

„Naszym priorytetem jest skupienie się na jakości treści wideo” powiedziała Ruth Porat, dyrektor finansowy Alphabet.

Alphabet jako całość odnotował przychody w wysokości 74,6 miliarda dolarów za kwartał, co stanowi wzrost o 7,1 proc. rok do roku, który z łatwością przekroczył oczekiwania analityków na poziomie 72,8 miliarda dolarów, według Refinitiv.