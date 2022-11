Jak wygląda pierwsza piątka w Polsce?

Najchętniej słuchanym artystą w Polsce jest White 2115, drugie miejsce zajmuje sanah, a na ostatnim stopniu podium znalazł się zwycięzca zeszłorocznego Spotify Wrapped – Mata. Najlepszą piątkę zamykają - SB Maffija oraz Oki. Zwrot w kierunku polskich wykonawców jest tak duży, że w pierwszy zagraniczny artysta The Weekend, pojawia się dopiero na 25. miejscu rankingu. Polscy artyści zdeklasowali również Eda Sheeran’a. Brytyjski muzyk, który w tym roku dwukrotnie wyprzedał bilety na PGE Narodowym znalazł się dopiero na 34 pozycji.

Trend utrzymuje się również w zestawieniu najchętniej słuchanych piosenek. 9 z 10 najpopularniejszych utworów w Polsce jest autorstwa lokalnych wykonawców, na czele z hitem “Lawenda”.

Jaka była najważniejsza tendencja w tym roku?

Po pierwsze, bardzo miło jest widzieć, że lokalni artyści nadal dominują w zestawieniach najchętniej słuchanych wykonawców w Polsce na Spotify. Tak jak w ubiegłych latach wśród najpopularniejszych utworów dominuje rap. Widzimy jak rap w Polsce ewoluuje, staje się bardziej przystępny dla szerszej publiczność i w efekcie utrzymuje się na szczycie zestawienia.

W tym roku zauważyliśmy również trend związany z renesansem dobrze znanych utworów sprzed kilku lub kilkunastu lat. Począwszy od piosenki Kate Bush, która za sprawą serialu „Strangers Things”, stała się prawdziwym hitem, aż po nowe utwory, które powstały w oparciu o dawne przeboje. Sztandarowym przykładem takiego zabiegu jest oczywiście płyta Beyonce „Renaissance”, ale jest to zauważalne również wśród Polskich artystów. W 2022 roku w zupełnie nowych aranżacjach usłyszeliśmy między innymi utwór „Urke” Wilków z 2003, który stanowił inspirację do tegorocznego przeboju „Pijemy Za Lepszy Czas” (Smolasty, 730 Huncho), a „Ostatni raz zatańczysz ze mną” Krzysztofa Krawczyka zyskał nowe brzmienie w wykonaniu Tribbsa i Kubańczyka.

Nostalgiczny powrót do dobrze znanych utworów to również tendencja, którą obserwujemy w muzycznych upodobaniach generacji Z, które są bardzo zmienne i elastyczne. Dla młodych ludzi najważniejsze jest, aby znaleźć utwór, który pasuje do konkretnego momentu w ich życiu lub opisuje aktualne wydarzenia, nawet jeśli jest to piosenka sprzed kilku lat. W Polsce przykładem takiego utworu może być „Deszcz na betonie” Taco Hemingway’a, który mówi o ostatnich dniach wakacji, a jego słuchalność rośnie właśnie 31 sierpnia. W globalnym zestawieniu jest to piosenka „august” Taylor Swift, która jest szczególnie popularna w sierpniu.

Był tydzień, kiedy w pierwszej trójce znalazł się za Taylor Swift i Arctic Monkeys Dawid Podsiadło. Jak do tego doszło?

Świetnie było zobaczyć polskiego wykonawcę w światowym zestawieniu premier tygodnia Top Albums Debut Global, obok takich gwiazd jak Taylor Swift i Arctic Monkeys.

Muzyka Dawida jest niezaprzeczalnie uwielbiana przez Polaków i podoba się osobom w bardzo różnych przedziałach wiekowych. Według danych Spotify, Podsiadło jest 5. najchętniej słuchanym artystą wśród użytkowników serwisu w wieku 25-29 lat, a dla osób w przedziale wiekowym od 30 do 54 lat Podsiadło był drugim ulubionym wykonawcą w tym roku. “Lata Dwudzieste” to pierwszy od 4 lat solowy album artysty, co miało pozytywny wpływ na tak duże zainteresowanie. Sukces Dawida na światowych listach przebojów wskazuje również na ciągły wzrost znaczenia streamingu w Polsce i siłę polskich fanów, która może wynieść ulubionego lokalnego artystę na szczyt globalnego zestawienia.

Czy rap wciąż dominuje?

Niesłabnąca popularność rapu, przede wszystkim piosenek rodzimych wykonawców, to ogólnopolski trend, który obserwujemy już od kilku lat. W tym roku w zestawieniu najchętniej słuchanych utworów w naszym kraju pierwsze miejsca zajmują: „Lawenda” (SB Maffija, White 2115, Białas, Kinny Zimmer, Bedoes 2115, Pedro, francis), „Zlote Tarasy” (Mr. Polska i Abel de Jong) oraz „Jetlag” (Malik Montana, DaChoyce, SRNO, The Plug). Wymienione utwory to oczywiście rap, ale Polscy artyści coraz chętniej balansują na granicy między różnymi gatunkami, takimi jak pop czy dance, dzięki czemu pozyskują nowych słuchaczy. Najpopularniejszy w tym roku utwór "Lawenda" to akustyczna, nostalgiczna ballada z przebojowym refrenem stworzona przez topowych polskich raperów.

Oznacza to, że w tym roku bardziej niż kiedykolwiek wcześniej utwory rapowe weszły do głównego nurtu, a raperzy tacy jak Oki, Smolasty, czy Gibbs trafiają ze swoją muzyką do szerszego grona odbiorców. Obserwowaliśmy to również w 2021 roku za sprawą Sobla i Maty, a teraz widzimy, że ten trend przybrał na sile. Raperzy, którzy zaczynali swoją karierę od tworzenia stricte rapowych utworów, nagrali jedne z największych hitów tego roku, które stały się przebojami na różnych platformach w Polsce.

Jaka jest specyfika polskiego rynku?

Rosnąca popularność lokalnych artystów w Polsce jest na pewno czynnikiem, który wyróżnia nas na tle pozostałych krajów. W podsumowaniu Wrapped 2022 widać, że w tym roku Polacy słuchali rodzimych twórców ponad 37% razy chętniej niż w 2021 roku. Cieszy nas również fakt, że Polscy artyści zdobywają popularność nie tylko na rodzimym rynku, ale również na świecie. Nie możemy podsumować roku nie wspominając o sukcesie, jaki odniosła Sara James - jej piosenka została najczęściej streamowanym utworem na naszej globalnej playliście EQUAL.

Tynsky i Marissa, z tegorocznego programu RADAR, również doczekali się fanów poza lokalnym rynkiem, tak samo jak Skytech, Tribbs czy Catz'n'Dogz, którzy tworzą taneczną muzykę i są coraz bardziej rozpoznawalni za granicą.

Polscy artyści również zaznaczają swoją obecność na światowych listach przebojów. Oki, sanah, White 2115, Dawid Podsiadło, Kinny Zimmer czy SB Maffija trafili do naszej Global Top Debut Album chart, czyli listy najmocniej streamowanych premier albumowych, w tygodniu, w którym ukazały się ich płyty.