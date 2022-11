Opublikowana w 1989 r. płyta „Miracle” była przedostatnią wydaną z Freddiem Mercurym i pierwszą, gdy wokalista miał już zdiagnozowane wówczas nieuleczalne AIDS. Fani tego nie wiedzieli, a nagrania nie zdradzały trudnej sytuacji. Poza piosenką tytułową hitem były „I Want It All”, „Breakthru”, „The Invisible Man”, „Scandal”.

Powodem do nowej edycji były taśmy z niepublikowanymi nagraniami. – Znaleźliśmy mały klejnot od Freddiego, o którym trochę zapomnieliśmy – powiedział Roger Taylor o balladzie „Face It Alone”.

Inne niewydane utwory to „When Love Breaks Up” z partią wokalną Mercury’ego, a różni muzycy zaśpiewali „You Know You Belong to Me”, „Dog with a Bone”, „Water” i „I Guess We’re All Falling Out”. Są też trzy piosenki ze stron singli B, instrumentalna kompozycja Briana Maya. Kolekcjonerskie płyty zawierają rozmowy ze studia. Freddie Mercury emanuje na nich energią.