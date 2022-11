Gdy Ozzy Osbourne został wyrzucony z Black Sabbath po kompletnym upadku i nagraniu kompromitującej płyty „Never Say Die!” (1979), jego miejsce zajął James Ronnie Dio, który zrezygnował z Rainbow Ritchiego Blackmore’a. Dio, Włoch wychowany na Wagnerze, nie chciał dłużej grać z Blackmore’em, który wolał komercję.

Reklama

Albumy „Mob Rules” (1981) i „Heaven and Hell” (1980) dla fanów urodzonych pod koniec lat 60. były w czasie premiery ważniejsze od tych pierwszych nagranych z Ozzym Osbourne’em. „»Mob Rules« to jedna z pięciu najważniejszych kompozycji rockowych” – powiedział Dave Grohl, były perkusista Nirvany, obecnie lider Foo Fighters. Odświeżone Black Sabbath stało się też zachętą do ostrego grania pokolenia Metalliki.

Piosenka tytułowa stała się hitem również dlatego, że zamówiono ją do soundtracku animowanego filmu „Heavy Metal” poświęconego magazynowi, który pokazywał „wszystkie możliwe formy zła”. Black Sabbath z Dio został wysłany do Ascot, angielskiej siedziby Lennona, w grudniu 1980 r., niedługo po tym, jak został zamordowany przez szaleńca.

Muzycy znali pałacyk z filmu „Imagine”, ale pamiątki po Johnie jednocześnie onieśmielały i inspirowały. Korzystając z instrumentów The Beatles, Black Sabbath pod kierunkiem kompozytora i gitarzysty Tony’ego Iommi nagrali „Mob Rules”. Ta wersja została przypomniana na drugiej płycie wznowienia, nie pasowała jednak brzmieniem do później zarejestrowanych utworów. Dlatego „Mob Rules” nagrano na nowo. Nie zmienił się tekst Dio z refrenem: „Jeżeli słuchasz głupców – rządzi motłoch”.

Reklama

Jak wspomina Lynn Curlee, autor okładki przedstawiającej biczowników i płótno inspirowane chustą Weroniki ze śladami krwi ofiary, obraz prezentuje „hejterów, rasistów, demagogów i złych duchownych od czasów Kaina i Abla”.

Każda kompozycja, w tym „The Sign of the Southern Cross”, „Country Girl” czy „Over and Over”, zachowała swoją moc. Tym bardziej szkoda, że Black Sabbath w składzie z Dio i perkusistą Vinnym Appice’em nagrali jeszcze tylko album na żywo „Live Evil”. Ostatecznie James Ronnie odszedł wraz z Appice’em, by zacząć działalność pod szyldem Dio. Równie komercyjnym jak Rainbow...

Czytaj więcej Muzyka popularna Podsiadło jedynie za Chopinem Według najnowszych danych platformy streamingowej Spotify, w ciągu miesiąca muzyki Dawida Podsiadło przesłuchały ponad trzy miliony użytkowników.

Nie byłoby, oczywiście, „Mob Rules”, gdyby nie pierwsza płyta nagrana z Dio, czyli „Heaven and Hell”. W powstaniu składu Sabbathów bez Osbourne’a maczała zaś palce jego żona Sharon, skądinąd menedżerka obu wokalistów. Ratując solową karierę Ozzy’ego, chciała mieć też wpływ na dalsze losy macierzystej formacji męża.