Zaliczany jest do największych legend jazzu, stawiany w jednym rzędzie obok Milesa Davisa, który zresztą młodego Keitha Jarretta wziął do swojego zespołu. Wielu krytyków twierdzi, że to u boku tego mistrza rozkwitł jego kunszt improwizatorski. Prawdopodobnie jednak ze swoją wyobraźnią muzyczną, talentem, ale i wiedzą doszedłby też samodzielnie tam, dokąd pragnął.

Pozycję megagwiazdora budował stopniowo od końca lat 60. w różnych formacjach jazzowych, ale przede wszystkim w solowych występach fortepianowych. Wprowadzał wówczas publiczność w świat oszałamiających improwizacji, niekiedy tworzonych „na gorąco”, gdy ktoś z sali zaproponował ich tonację.

„Bordeaux Concert” jest zapisem takiego wieczoru, ale tym razem Keith Jarrett wykreował rodzaj suity. Taki cykl utworów, będących przetworzeniem różnych tańców, wykrystalizował się w epoce baroku (mistrzami suit byli Bach i Händel), a Keith jako niedoszły wirtuoz klasyczny, bo tego pragnęli jego rodzice, świetnie poznał rozmaite klasyczne formy.

Barokowa suita opierała się na przeciwstawianiu tańców wolnych i szybkich, zamiast tego w XXI wieku Keith Jarrett wybrał konfrontację stylów i konwencji. We wcześniejszych solowych koncertach chciał często olśnić słuchacza nieprawdopodobną biegłością pianistyczną i inwencją, a teraz zmusza do wnikliwego wsłuchania się w to, co proponuje. A daje nam muzykę niesłychanie wyrafinowaną, bo Keith Jarrett przekracza granice.

To nie jest już tylko jazz, w jego propozycjach jazzowa tradycja łączy się z atonalną awangardą, proste melodie i piękne harmonie z eksperymentami brzmieniowymi, a brawurowe improwizacje potrafi zamknąć w niemal klasycznej formie suity, bo dzięki temu buduje wyrazistą narrację.

Najnowszy album jest zapisem koncertu Keitha Jarretta, który odbył się w Bordeaux w 2016 roku. To już, niestety, przeszłość. Dwa lata temu artysta po dwóch udarach stracił władzę w lewej ręce. Jak przyznał niedawno w wywiadzie, siada od czasu do czasu przy klawiaturze, ale samotna prawa ręka nie zastąpi obu dłoni.