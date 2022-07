Grupa Chrisa Martina zapowiedziała koniec działalności w 2025 r. Do tego czasu ma wydać trzy płyty.

Ostatnia „Music of the Spheres" (2021) r. została nagrana z pomocą BTS, lidera k-popu. Producentem został Max Martin, co podkreśla dryfowanie w stronę popu. Mimo to sprzedaż na największych rynkach dochodziła do 100 tysięcy egz. Tymczasem wcześniej grupa sprzedała ekwiwalent 100 mln albumów, przy najsłabszych premierach osiągając wynik kilku mln egz.

Czytaj więcej Muzyka popularna Po pandemii na koncertach zyskali tylko najwięksi Wpływy z koncertów na świecie w pierwszym półroczu spadły do 3,5 mld dolarów z 5,1 mld dolarów w 2019 r.

Obecne tournée jest sprawdzianem. Wpływy z poprzedniego wynosiły 500 mln dolarów. Grupa chwali się, że teraz ceny biletów są najniższe, dzięki ekologicznej produkcji i biopaliwom. Ekolodzy zwracają jednak uwagę, że paliwo powstało kosztem wycinki lasów.

Bilety sprzedają się jednak świetnie. Coldplay zagra w lipcu m.in. aż sześć razy na Wembley Stadium.