Ale jeśli ktoś nie zdążył kupić biletu, mamy dobrą wiadomość: 26 maja 2023 roku zespół powróci na koncert do Atlas Areny w Łodzi. Bilety w oficjalnej sprzedaży pojawią się 2 czerwca, ale członkowie fanklubu i użytkownicy Bilet Serwis będą je mogli kupić wcześniej. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM.

Kochani przez kilka pokoleń fanów i podziwiani od dziesięcioleci. Nagrali największe rockowe przeboje, które wcale się nie starzeją, a nawet nabierają obecnie nowego znaczenia. Hymn „Wind of Change" zainspirowany wydarzeniami w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku teraz Klaus Meine śpiewa o Ukrainie, która czeka na swój wiatr zmian. Słowa „Now listen to my heart, It says Ukraine waiting for the wind to change..." wybrzmią także w sobotę, 28 maja w TAURON Arenie Kraków, a towarzyszyć im będzie spektakularna akcja rozwinięcia dwóch flag: polskiej i ukraińskiej.

Scorpions to nie tylko „Wind of Change", ale także moc innych przebojów. W setliście każdego koncertu nie może zabraknąć takich ballad jak „Send Me an Angel" czy „Still Loving You", a także energetycznych „Big City Nights" oraz „Rock You Like a Hurricane". Te ponadczasowe hity wybrzmią zarówno w sobotę w Krakowie, jak i za rok w Łodzi. Żelazny zestaw uzupełniają piosenki pochodzące z tegorocznej płyty „Rock Believer", utrzymanej w „stylu klasycznego DNA Scorpions" z kompozycjami spółki Schenker/Meine. Również te utwory mają świeżą energię, dostarczają adrenaliny i posiadają bezkompromisową jakość.

Razem z najnowszym albumem, wydanym w lutym tego roku, zespół ma na koncie 19 krążków studyjnych i ponad 100 milionów sprzedanych płyt. Ile zagranych koncertów? Tego przez 57 lat działalności nie wiedzą pewnie sami członkowie grupy. Przez ten czas Scorpions stali się jednak najbardziej utytułowanym zespołem rockowym Niemiec – przypomnijmy z Polakiem Pawłem Mąciwodą na basie w składzie - i jedną z najpopularniejszych grup muzycznych na świecie. Są żywym dowodem na to, że nie tylko Volkswagen, Mercedes czy BMW są w stanie konkurować na arenie międzynarodowej, ale także klasyczna muzyka rockowa made in Germany. A co najważniejsze, popularność Scorpions w ogóle nie słabnie.

- To jest niesamowite, że Scorpionsi wciąż są na fali i gromadzą publiczność, której nie powstydziłaby się żadna współczesna gwiazda. Mało tego, myślę, że można policzyć na palcach jednej, może dwóch rąk, współczesnych artystów popowych, którzy tak jak Scorpions zapełniają największe hale w Polsce. Zespół dobiega do sześćdziesiątki, jego założyciele dawno przekroczyli 70 lat, a legenda Scorpions wciąż trwa. Koncert w Łodzi będzie rockową ucztą – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która już dziewiąty raz została promotorem koncertu Scorpions w Polsce.

