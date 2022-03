„W związku z wydarzeniami na Ukrainie odwołujemy koncerty w Rosji zaplanowane na lato. Nasze myśli i wsparcie jest po stronie Ukrainy” – napisał Nick Mason w imieniu formacji Saucerful of Secrets.

Reklama

„Nie ma wystarczająco dużej flagi, by ukryć wstyd zabijania niewinnych ludzi. Opowiadamy się za obywatelami Ukrainy w tym szczególnie wstrząsającym czasie, ponieważ będziemy opowiadać się za wszystkimi, których wolności są łamane” – napisali na Instagramie członkowi zespołu The Who Roger Daltrey i Pete Townshend.

W tym czasie po prostu stójmy razem z narodem Ukrainy i wszystkimi, którzy cenią sobie wolność, zasady samostanowienia narodowego i chcą żyć w pokoju Nick Cave

Odwołali koncerty w Rosji Nick Cave i The Bad Seeds, deklarując: „Ukraino, stoimy z tobą”. Nick Cave tak zareagował na sugestię jednego z fanów, zarzucających stosowanie „podwójnych standardów” w sprawie Palestyny i Ukrainy: „Inwazja Rosji na Ukrainę to nie to samo, co konflikt między Izraelem a Palestyną; bo to brutalny, niesprowokowany atak na jedno państwo przez drugie w nadziei na zmianę struktury bezpieczeństwa Europy”.

Reklama

Cave dodał: „Chciałbym zagrać w Kijowie i nie mogłem się doczekać naszego tam występu. Mam też wspaniałych fanów w Rosji i wiem, że wielu zaciekle sprzeciwia się działaniom reżimu Putina. (…) Jednak w tym czasie po prostu stójmy razem z narodem Ukrainy i wszystkimi, którzy cenią sobie wolność, zasady samostanowienia narodowego i chcą żyć w pokoju i bezpieczeństwie z sąsiadami”.