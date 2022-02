McDonald zasłynął jako współzałożyciel King Crimson w styczniu 1969 roku. W lipcu grupa otworzyła koncert nowego składu The Rolling Stones w Hyde Parku, a potem wydała debiutancki album „In the Court of the Crimson King”. W otwierającym utworze „21st Century Schizoid Man” McDonald zagrał słynne solo na saksofonie. McDonald w 1974 r. powrócił do występów z King Crimson, ale gitarzysta Robert Fripp wkrótce potem rozwiązał grupę. Wszechstronny instrumentalista, który grał na instrumentach dętych, klawiszach i gitarze, śpiewał i produkował nagrania, znalazł pracę jako muzyk sesyjny. Pojawił się na albumie T. Rex z 1971 r „Electric Warrior” i w przełomowym hicie „Bang a Gong (Get It On)”. W 1976 roku McDonald wraz z gitarzystą Mickiem Jonesem i wokalistą Lou Grammem założył zespół Foreigner. Foreigner odniósł ogromny sukces komercyjny. McDonald grał na trzech pierwszych albumach tego zespołu, z których wszystkie pokryły się platyną. W ostatnich latach McDonald występował z 21st Century Schizoid Band — grupą składającą się z byłych muzyków King Crimson. Jego pierwszym solowym albumem był „Driver's Eyes” z 1999 r. W 2017 r. założył nowy zespół Honey West, w skład którego wchodził jego syn Maxwell.

