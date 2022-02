O śmierci swojego wokalisty poinformowali przedstawiciele zespołu.

"I stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości, liczyliśmy, że sprawy potoczą się inaczej, a zamiast tej informacji przeczytacie informację o zbliżających się koncertach albo premierze płyty. Niestety… Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli. Do zobaczenia w Piekle Przyjacielu!" - przekazali muzycy z zespołu Kat.

Roman Kostrzewski od lat 80' tworzył wspólnie z zespołem Kat. Grupa występowała m.in. na festiwalu w Jarocinie.

Wokalista był także założycielem zespołu Alkatraz, z którym grał w 2001 roku.

Kostrzewski walczył z chorobą nowotworową. Za 5 dni skończyłby 62 lata.