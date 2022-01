Co było najważniejszą tendencją w muzyce polskiej i światowej?

Reklama

W Polsce największą popularnością nadal cieszy się rodzimy hip hop i jego różne odmiany. Dziś stanowi on aż 23 procent muzyki słuchanej przez polskich użytkowników Spotify, co odzwierciedla także zestawienie najpopularniejszych artystów i artystek w kraju. Jednocześnie warto zauważyć, że gatunek ten stale się zmienia i rozwija, czerpiąc z popu, muzyki alternatywnej, elektronicznej czy rockowej.

Ciekawym trendem, który możemy zaobserwować w polskim rapie jest także duża popularność młodych twórców, którzy doskonale rozumieją młodszych słuchaczy należących do generacji Z. Doskonałym tego przykładem jest fenomen Maty, którego twórczość zdominowała nasze tegoroczne podsumowanie roku. Jego tegoroczna płyta "Młody Matczak" to kolejny manifest młodego pokolenia, dzięki któremu pobił rekordy streamingowe na Spotify.

Czytaj więcej Muzyka popularna Rewolucja młodych gwiazd Mata, Sanah i Bad Bunny to najpopularniejsi w Polsce artyści 2021 roku wedle zestawienia przygotowanego dla “Rzeczpospolitej” przez Spotify.

A jak jest na świecie?

Reklama

W kwestii tendencji światowych, na podstawie danych dotyczących wzrostu liczby streamingów wśród najpopularniejszych gatunków muzycznych, możemy natomiast zauważyć dalszy wzrost popularności muzyki latino.

Powiedzmy dokładnie, jakie przetasowania nastąpiły w hierarchii gwiazd? Jak już powiedziałem, w Polsce niewątpliwie należy zwrócić uwagę na fenomen Maty. Jego debiutancka płyta „100 dni do matury” w 2020 roku znalazła się na pierwszym miejscu najchętniej odtwarzanych albumów i sprawiła, że Mata zajął piąte miejsce wśród najpopularniejszych polskich artystów. W 2021 r. raper jeszcze mocniej zaznaczył swoją obecność na rynku, plasując się na szczycie zestawienia najchętniej słuchanych twórców w kraju. Płyta z „Młody Matczak” (2021) znalazła się na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych albumów, a promujący ją singiel „Kiss cam (podryw roku)” uzyskał najwięcej odtworzeń wśród polskich słuchaczy. Dalszy wzrost popularności zanotowała także Sanah, która stała się najpopularniejszą artystką wśród polskich użytkowników Spotify. Z kolei na szczycie globalnej listy najpopularniejszych artystów i artystek ponownie uplasował się Bad Bunny. Na pozostałych miejscach znaleźli się twórcy jak i twórczynie, którzy rządzili również w zestawieniu’2020: Taylor Swift, Drake, Ariana Grande, Dua Lipa czy The Weekend. Obok nich jednak pojawili się także artyści i artystki, którzy w 2020 roku zajęli niższe lokaty: koreański boysband BTS, Justin Bieber, Olivia Rodrigo czy Doja Cat.

Czy w 2021 r. pojawiły się nowe trendy w słuchaniu, a może nowe grupy słuchaczy?

Nowym trendem, który dostrzegamy na Spotify jest rosnąca liczba viralowych hitów, które w błyskawicznym tempie podbijają listy przebojów i zyskują niesamowite ilości odtworzeń. Na początkowym etapie swoją popularność zawdzięczają one zazwyczaj bardzo młodym słuchaczom, następnie zaś trafiają do coraz szerszej publiczności, finalnie stając się mainstreamowymi hitami. Ostatnim polskim przykładem może być młody raper Kinny Zimmer, którego utwór "Rozmazana kreska" stał się viralowym hitem, zdobywając szczyt popularności w Polsce, jak również trafiając na globalną listę Spotify Viral Top 50.

Na czym polega specyfika polskiego Spotify?

Nasz rynek zdecydowanie wyróżnia fakt, że polscy użytkownicy Spotify uwielbiają krajowych wykonawców. W 2021 roku, w naszym zestawieniu najczęściej słuchanych artystów w Polsce, w pierwszej 20 znaleźli się jedynie rodzimi twórcy. Z podobną sytuacją mamy także do czynienia w przypadku listy top 30 najpopularniejszych utworów, na której jedyną zagraniczną piosenką jest Måneskin - “I Wanna Be Your Slave”. Co więcej, widzimy, że dominacja polskich twórców na naszych listach przebojów rośnie z roku na rok. Drugim punktem wyróżniającym polski rynek jest zdominowanie go przez muzykę hip hop i jej różne odmiany. Jeśli wspomniałem, że wszyscy wykonawcy w zestawieniu top 20 artystów w Polsce w 2021 roku to Polacy, to należy zwrócić uwagę na fakt, że aż 19 z nich - to rodzimi raperzy. Dominację rapu w polskiej muzyce pokazują także dane dotyczące najpopularniejszych w naszym kraju gatunków muzycznych.

Reklama

Jaka jest dynamika popularności krajowego rapu?

Wśród polskich słuchaczy wzrosła aż o 100 procent w trakcie ostatnich 5 lat. Jednocześnie, jak wcześniej wspominałem, jest to gatunek, który stale się rozwija czerpiąc z innych nurtów muzycznych. Dlatego, kiedy w tym roku zmieniliśmy nazwę naszej najpopularniejszej playlisty z polskim rapem z Generacja Hip Hop, na RAP GENERACJA, oparliśmy towarzyszącą jej kampanię na pytaniu „Czym jest rap?”. Odpowiedzi na nie udzieliło nam aż trzynastu najpopularniejszych polskich raperów, jednak jak pokazały - trudno o jedną definicję.

Jakie są prognozy na 2022 r.?

Widocznym zjawiskiem, którego możemy się spodziewać jest mocniejszy wpływ artystek na polską muzykę, czego doskonałym sygnałem jest znalezienie się Sanah na liście top 3 najpopularniejszych artystów w Polsce. Jej sukces cieszy nas tym bardziej, że jest ona jedną z artystek biorących udział w programie Spotify EQUAL, w ramach którego wspieramy kobiety działające na rynku muzycznym. Program EQUAL to nasze długoterminowe zobowiązanie, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Trend ten możemy zaobserwować także w najpopularniejszym gatunku muzycznym w Polsce, czyli w rapie. Myślę, że może to być kluczowa zmiana, która jak pokazują przykłady sukcesu Young Leosi, Dziarmy czy Oliwki Brazil - czeka na nas „tuż za rogiem”. Patrząc na muzykę rap, takie równouprawnienie będzie stanowić niesamowitą rewolucję i niewątpliwie sprawi, że pojawi się jeszcze więcej utalentowanych raperek, a tym samym w dużym stopniu wpłynie to na polską scenę. Ostatecznie jednak każdy trend kształtują decyzje słuchaczy i to ich serca muszą podbijać co roku artyści, a my w tym czasie śledzimy rynek muzyczny, zapewniając naszym użytkownikom stały dostęp do ich ulubionej muzyki.