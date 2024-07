Dyrektor Opery Narodowej: Świat oswoił się z cierpieniem

Skład orkiestry ulega pewnym roszadom personalnym?

Są minimalne – 4, 5 nowych osób co roku na 72 członków orkiestry.

Stworzenie orkiestry to kolejny dowód związków Opery Narodowej z Metropolitan. Peter Gelb nieprzypadkowo zwrócił się do was.

Relacje między nami są więcej niż przyjacielskie. W każdej sytuacji oba teatry mogą na siebie liczyć, ale to, jak do tego dochodziliśmy, było pewnym procesem i bardzo ciekawym doświadczeniem. Początkowo Amerykanie patrzyli na nas tak, jak w ogóle widzą tę część Europy, z pewną dozą nieufności. Kiedy zaczęli przyjeżdżać na nasze spektakle, poznawać nasze zespoły techniczne, zaczęło rodzić się wzajemne zaufanie. Dziś nasi teatralni fachowcy stali się właściwie pupilami w Metropolitan, bo to, co jedzie od nas do nich, okazuje się pierwszorzędne.

Będzie kolejny wspólny projekt?