Na fali zainteresowania Zondacrypto, Instytut Monitorowania Mediów opublikował w piątek analizę wydatków reklamowych tej giełdy kryptowalut, wobec której toczą się postępowania prokuratorskie w sprawie oszustwa.

Z danych IMM wynika, że Zondacrypto przeprowadziła w ubiegłym roku bardzo intensywną kampanię medialną, wydając miesięcznie od 2,7 mln do nawet 4,8 mln zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, od 31 marca 2025 r. do 31 marca 2026 r., giełda kryptowalut wyemitowała reklamy w prasie, radiu i telewizji o łącznej wartości rynkowej 53,4 mln zł, z czego 96 proc. stanowiły spoty telewizyjne. Szczególnie wyróżnia się tu TV Republika, która w tym czasie przyjęła ponad 70 proc. łącznych wydatków reklamowych Zondacrypto. Do radia trafiło 1,3 mln zł, czyli 2,4 proc. budżetu, a w prasie Zondacrypto wydała tylko 0,8 mln zł.

– Wybór jednej stacji jako dominującego nośnika ponad 70 proc. budżetu telewizyjnego świadczy o tym, że była to świadoma decyzja o dotarciu do konkretnego segmentu społecznego w momencie jego najwyższego zaangażowania. Takie skupienie wydatków w jednym miejscu i czasie jest sygnałem, że marka intencjonalnie postawiła na głębokie dotarcie do wybranej grupy odbiorców – mówi Monika Ezman, członkini zarządu IMM.

Intensywna kampania Zondacrypto. Nawet 18 spotów dziennie

Kampania tej giełdy była bardzo intensywna od drugiego kwartału 2025 r. (w tym czasie wydatkowano ponad 10 mln zł) i utrzymała się na podobnym poziomie w trzecim kwartale, osiągając w ostatnim kwartale tego roku wartość 11,7 mln zł. Od marca do grudnia 2025 r. średnio emitowano dziennie aż 18 spotów reklamujących giełdę Zondacrypto.

Wśród stacji telewizyjnych drugie miejsce – z budżetem wynoszącym 5,7 mln zł – zajął TVN, natomiast Polsat zarobił 4 mln zł.