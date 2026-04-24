Na fali zainteresowania Zondacrypto, Instytut Monitorowania Mediów opublikował w piątek analizę wydatków reklamowych tej giełdy kryptowalut, wobec której toczą się postępowania prokuratorskie w sprawie oszustwa.
Z danych IMM wynika, że Zondacrypto przeprowadziła w ubiegłym roku bardzo intensywną kampanię medialną, wydając miesięcznie od 2,7 mln do nawet 4,8 mln zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, od 31 marca 2025 r. do 31 marca 2026 r., giełda kryptowalut wyemitowała reklamy w prasie, radiu i telewizji o łącznej wartości rynkowej 53,4 mln zł, z czego 96 proc. stanowiły spoty telewizyjne. Szczególnie wyróżnia się tu TV Republika, która w tym czasie przyjęła ponad 70 proc. łącznych wydatków reklamowych Zondacrypto. Do radia trafiło 1,3 mln zł, czyli 2,4 proc. budżetu, a w prasie Zondacrypto wydała tylko 0,8 mln zł.
Sylwester Suszek, prezes BitBay, potem Zondacrypto, zanim zniknął, przetransferował udziały w giełdzie kryptowalut do utworzonych trzech spółek w Z...
– Wybór jednej stacji jako dominującego nośnika ponad 70 proc. budżetu telewizyjnego świadczy o tym, że była to świadoma decyzja o dotarciu do konkretnego segmentu społecznego w momencie jego najwyższego zaangażowania. Takie skupienie wydatków w jednym miejscu i czasie jest sygnałem, że marka intencjonalnie postawiła na głębokie dotarcie do wybranej grupy odbiorców – mówi Monika Ezman, członkini zarządu IMM.
Kampania tej giełdy była bardzo intensywna od drugiego kwartału 2025 r. (w tym czasie wydatkowano ponad 10 mln zł) i utrzymała się na podobnym poziomie w trzecim kwartale, osiągając w ostatnim kwartale tego roku wartość 11,7 mln zł. Od marca do grudnia 2025 r. średnio emitowano dziennie aż 18 spotów reklamujących giełdę Zondacrypto.
Wśród stacji telewizyjnych drugie miejsce – z budżetem wynoszącym 5,7 mln zł – zajął TVN, natomiast Polsat zarobił 4 mln zł.
