Rosyjska firma Reale Engineering Invest zajmie się zagospodarowaniem złoża manganu Bolsze-Tokmak w okupowanej części ukraińskiego obwodu zaporoskiego. Według gazety „Kommersant”, firma otrzymała koncesję na wydobycie w lutym 2026 r. i w kwietniu rozpoczęła prace geologiczne.

Bezprawna koncesja na ukraiński mangan

Według Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych Rosji, 25,1 proc. udziałów w spółce należy do RT-Business Development LLC – spółki zależnej objętej sankcjami rosyjskiej korporacji zbrojeniowej Rostech (liczy ponad 200 firm, głównie pracujących na potrzeby wojska).

Strona ukraińska podkreśla, że Rosja nie ma żadnego prawa do dysponowania ani udzielania „koncesji” na eksploatację złóż Ukrainy. Takie działanie jest sprzeczne z prawem i pozostaje zwykłą grabieżą. Fakt, że wydobyciem manganu zajmie się spółka objęta sankcjami zbrojeniowej korporacji, oznacza, że każdy zakup surowca z tego złoża podlega wtórnym sankcjom.

Mimo to Rosjanie inwestują w eksploatację, bo sami potrzebują ukraińskiego manganu. Bolsze-Tokmak znajduje się na czele pięciu największych złóż manganu na świecie pod względem zasobów. Zalega w nim co najmniej 1,7 miliarda ton udowodnionego surowca. Jest ono znacznie większe niż największe złoża Rosji – Usińskoje w obwodzie kemerowskim (127,7 mln ton) i złoże Porożyńskie w Kraju Krasnojarskim (29,46 mln ton).

Rosja zależna od importu manganu

Przemysłowa produkcja manganu w Rosji odbywa się tylko z wykorzystaniem surowca z jednego złoża położonego w Baszkirii. Rosja importuje ponad 90 proc. manganu, który wykorzystywany jest głównie do wzmocnienia właściwości stali, także w produkcji zbrojeniowej.

Zjednoczony Instytut Planowania Przestrzennego Federacji Rosyjskiej podał, że złoże Bolsze-Tokmak może produkować do 1,7 mln ton manganu rocznie, w porównaniu z obecnym zapotrzebowaniem Rosji na poziomie 1,3 mln ton. Według Rosjan, w pobliżu złoża rozpoczęto już budowę zakładu wydobywczo-przetwórczego, który zatrudni 3000 osób. Czy rzeczywiście ruszy, zdecyduje przebieg rozpętanej przez Putina wojny.

O ogromnej wadze ukraińskich zasobów manganu świadczy fakt, że zawartość manganu w rudzie złoża Bolsze-Tokmak jest „bardzo wysoka” – ponad 25 proc., a jej zasoby wystarczą na 100 lat, jak podaje źródło w branży górniczej w „Kommersancie”. Realizacja projektu będzie jednak wymagała ogromnych inwestycji – oczyszczenia i osuszenia starych kopalń, co zwiększy łączną kwotę do 100 mld rubli (4,8 mld zł).

Udział Rostechu w tej grabieży pozwala na uzyskanie preferencyjnego finansowania projektu z kasy rosyjskich podatników. Rostech potrzebuje żelazomanganu do produkcji zbrojeniowej. Obecnie jest zmuszony kupować go od Republiki Południowej Afryki, Brazylii i Gabonu.

Maksym Szaposznikow, doradca zarządzającego funduszem Kodeksu Przemysłowego, zaznacza, że perspektywy „koncesji” wydają się obecnie niepewne ze względu na kryzys w rosyjskim i światowym przemyśle metalurgicznym, a także trwającą wojnę, skutkującą ciągłym ostrzałem w okupowanej części obwodu zaporoskiego.