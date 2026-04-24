Abbas Aragczi
Informacje te pochodzą – jak podaje agencja Reutera – z dwóch pakistańskich źródeł. Do rozmów dwustronnych, które ma przeprowadzić Aragczi, miałoby dojść w piątek, podczas wizyty polityka w Pakistanie. Jak przekazano, Aragczi „przedstawi swoje stanowisko w sprawie propozycji rozmów ze Stanami Zjednoczonymi dotyczących wojny z Iranem, które następnie zostanie przekazane Waszyngtonowi”.
Szef irańskiej dyplomacji potwierdził już, że wybiera się do Pakistanu – w mediach społecznościowych polityk zaznaczył, że „terminowa” podróż do Islamabadu się odbędzie. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do doniesień dotyczących rozmów ze Stanami Zjednoczonymi.
Wcześniej oficjalna irańska agencja IRNA informowała, że minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi rozpocznie w piątek podróż, w ramach której odwiedzi Islamabad, Maskat i Moskwę. Nie wspomniano jednak o możliwych rozmowach pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi.
Reuters – powołując się na pakistańskie źródło rządowe – podawał zaś, że Aragczi ma przybyć do Islamabadu w piątek wieczorem wraz z niewielkim zespołem. Amerykański zespół, który zajmuje się logistyką i ochroną jest już w Islamabadzie – informowała agencja.
W mediach pojawiło się także oświadczenie ministra spraw zagranicznych Iranu, w którym polityk przekazał, że rozmawiał z szefem MSZ Pakistanu Ishaqiem Darem oraz z marszałkiem polnym Asimem Munirem, dowódcą pakistańskiej armii. Byli oni aktywni w działaniach dyplomatycznych mających doprowadzić do porozumienia. Aragczi podkreślał, że rozmawiano o „wydarzeniach regionalnych i kwestiach związanych z zawieszeniem broni”.
11 kwietnia w stolicy Pakistanu odbyły się pierwsze w historii bezpośrednie rozmowy na wysokim szczeblu między przedstawicielami Waszyngtonu a Islamskiej Republiki Iranu. Zakończyły się one jednak bez osiągnięcia porozumienia.
Stany Zjednoczone podczas pierwszej rundy negocjacji w Pakistanie reprezentowali m.in. wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Ze strony Iranu przybyli zaś m.in. minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, przewodniczący irańskiego parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf oraz posiadający doświadczenie w negocjacjach z USA dyplomata Ali Bagheri Kani. Media podawały, że łącznie delegacja Iranu liczyła ok. 70 osób, natomiast USA – ok. 300.
Później zapowiadano nieoficjalnie nową rundę negocjacji, jednak rozmowy ostatecznie nie zostały wznowione.
We wtorek 21 kwietnia prezydent Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni z Iranem zostanie przedłużone. Stało się to zaledwie kilka godzin przed wygaśnięciem porozumienia. W czwartek amerykański przywódca ogłosił zaś, że Stany Zjednoczone przejęły pełną kontrolę nad cieśniną Ormuz – jednym z najważniejszych szlaków morskich na świecie, przez który przepływa około 20 proc. globalnego handlu ropą i skroplonym gazem ziemnym.
USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran 28 lutego. W odpowiedzi Teheran wprowadził blokadę cieśniny Ormuz – szlaku morskiego, którym przed wojną transportowano ok. 20 proc. światowej ropy. W rezultacie doszło do gwałtownego wzrostu cen ropy, a co za tym idzie – paliw.
