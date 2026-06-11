Otwarcie budowanej od 144 lat Sagrady Familii, religijnego i architektonicznego symbolu Barcelony, odbyło się w oprawie godnej tego projektu: to był wieczór muzyki wykonywanej przez chóry i orkiestrę, powietrznej instalacji dronów wyświetlających na niebie ponad bazyliką podobiznę Gaudiego z jego credo „Pierwsza miłość, potem technika”. Zgromadzenie obejrzało iluminację rozpisaną na wnętrze bazyliki, kaplice i rozety, a także sztuczne ognie. Całość uświetnił wizytą, modlitwą i błogosławieństwem papież Leon XIV, który przemawiał w języku gospodarzy.

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Z wdzięcznymi sercami oddajmy chwałę Bogu, inaugurując nową wieżę tej bazyliki w setną rocznicę śmierci czcigodnego Antoniego Gaudiego, architekta Bożego Leon XIV

Sagrada Familia otwarta po 144 latach w Barcelonie

W spektaklu wzięli także zgromadzeni w bazylice, wyposażeni w lampiony, których kształt był miniaturą jednego z ornamentów dzieła Gaudiego. Jednym z głównych punktów programu było uroczyste oświetlenie Wieży Jezusa Chrystusa, zakończone pokazem fajerwerków.

Krzyż Wieży Jezusowej pokryty jest szkłem i 15 000 elementami białej glazurowanej ceramiki, materiału zaprojektowanego tak, aby zgodnie z życzeniem Gaudiego odbijał w ciągu dnia światło słoneczne, a w nocy promienie światła rzucane z innych wież.

Gaudi zaproponował też inne fascynujące rozwiązanie: w ramionach krzyża znajdują się okna, przez które do bazyliki wpada światło i przez które będzie można od 2028 r. oglądać okolicę, gdy zakończą się prace wykończeniowe.

Foto: REUTERS/Bruna Casas

Wieża Jezusa Chrystusa o wysokości 172,5 m czyni Sagradę Familię w Barcelonie najwyższym kościołem na świecie. Istotnym elementem są palmy z łacińskim napisem „Ty jedyny Święty, Ty jedyny Panie, Ty jedyny Najwyższy”.

Sagrada Familia otwarta przez Leona XIV

Zanim rozpoczęła się wielka rewia światła i muzyki papież Leon XIV pobłogosławił Wieżę Jezusa Chrystusa przemawiając na przemian po katalońsku i kastylijsku.

– Z wdzięcznymi sercami oddajmy chwałę Bogu, inaugurując nową wieżę tej bazyliki w setną rocznicę śmierci czcigodnego Antoniego Gaudiego, architekta Bożego – rozpoczął papież. Prosił, aby wierni, patrząc na krzyż wieńczący bazylikę, „dotarli do owoców zbawienia i dali świadectwo radości, która z tego drzewa życia spłynęła na cały świat”.

Bazylika Sagrada Familia ma łącznie 18 wież, 12 dzwonnic poświęconych apostołom oraz 6 kopuł centralnych: wieżę Marii, czterech ewangelistów i Jezusa Chrystusa.

W uroczystej mszy uczestniczyli członkowie rządu oraz król Filip VI i królowa Letizia. W ten sposób zakończył się piąty dzień wizyty papieża Leona XIV w Hiszpanii, która obejmowała wcześniej wizyty w więzieniu Briançon 1, opactwie Montserrat oraz kilka spotkań z osobami potrzebującymi.

Sagrada Familia dzieło architektury i wiary Gaudiego

Zakończenie budowy barcelońskiej bazyliki jest fascynującym przykładem siły woli i wiary, który trzeba także traktować jako hołd oddany samemu Gaudiemu, będącemu tercjarzem franciszkańskim.

Przebyte w dzieciństwie choroby sprawiły, że Gaudi był samotnikiem żyjącym w świecie wyobraźni.

Foto: VISITA PAPA LEON XIV/Handout via REUTERS

Jeszcze w czasach szkoły projektował restaurację klasztoru w Poblet. Potem rozpoczął studia w Escuela Técnica Superior de Arquitectura i dorabiał jako asystent takich barcelońskich architektów jak Francisco Villara, Josepa Fontserè. Na Wystawie Światowej w Paryżu w 1878 r. zaprezentował osiedle domków robotniczych dla spółdzielni pracowniczej z Mataró (30 km od Barcelony).

Przełomowym zdarzeniem w życiu Gaudíego okazało się spotkanie z barcelońskim przemysłowcem, Eusebim Güellem, z którym architekt nawiązał przyjaźń. Güell docenił sztukę Gaudíego i finansował wykonanie bardzo wielu jego projektów aż do 1918 r.. Gaudí stworzył dla niego szereg budynków, wśród nich pawilon myśliwski i kościół. W tym czasie projektował też pałac biskupi w Astordze i budynki dla zakonu św. Teresy.

W 1883 Gaudí przejął zlecenie budowy świątyni pokutnej Sagrada Familia. Zmarł w Barcelonie 10 czerwca 1926 r. w wyniku obrażeń doznanych trzy dni wcześniej, gdy potrącił go tramwaj. Od 1914 poświęcił się zupełnie świątyni, jak sam określał, „pierwszej z nowej generacji”. Zamieszkał nawet na terenie budowli, a po śmierci został, zgodnie ze swym życzeniem, w niej pochowany.

Bazylika to nie jedyny obiekt Gaudiego w Barcelonie, której jednym z najważniejszych magnesów są jego secesyjne dzieła – kamienice i rozwiązania parkowe.