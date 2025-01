Amerykański startup przejmie TikToka w USA? Trump ma wkrótce podjąć decyzję

Nowa propozycja zakłada, że rząd USA będzie posiadał do 50 proc. udziałów w nowej firmie po przyszłej ofercie publicznej – informuje agencja. Propozycja Perplexity udostępniona ByteDance i nowym inwestorom zakłada utworzenie nowej amerykańskiej spółki holdingowej o nazwie „NewCo”. Zgodnie z propozycją ByteDance sprzedałoby TikTok U.S. obecnym inwestorom, co dałoby im udziały w firmie.

Propozycja wyklucza przejęcie głównego algorytmu rekomendacji TikTok, który ByteDance zachowa – informuje Reuters.

Rząd USA będzie właścicielem TikToka?

Rząd USA będzie właścicielem połowy udziałów tej nowej spółki, ale już po jej debiucie giełdowym. Wartość tego udziału oszacowani na co najmniej 300 mld dolarów. Perplexity AI zaproponowałoby również przejęcie przez spółkę holdingową, jeśli także jego inwestorzy otrzymaliby udział w kapitale nowo utworzonej spółki.

Usługi platformy TikTok zostały przywrócone w zeszłym tygodniu po tym, jak prezydent USA Donald Trump powiedział, że przywróci dostęp do aplikacji w kraju po powrocie do władzy.