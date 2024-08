Co planuje Saber? – Obecnie ciężko jest dokonywać jakichkolwiek ustaleń co do możliwych dalszych działań prawnych ze strony spółki, gdyż nie znamy treści uzasadnienia rozstrzygnięć podjętych przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zostały one jeszcze sporządzone – Sąd ma na to 30 dni. Kwestia ta będzie możliwa do analizy dopiero po zapoznaniu się z pisemnymi uzasadnieniami wyroków. Niemniej spółce w dalszym ciągu może przysługiwać roszczenie odszkodowawcze dochodzone na drodze cywilnoprawnej czy też możliwość złożenia (jako osoba prawna) skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Siłą rzeczy więc wszelkie opcje będą rozpatrywane dopiero po doręczeniu uzasadnień wyroków NSA – komentuje Dariusz Płatek.