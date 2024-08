„Edwards przyznał się do winy za przerażające przestępstwo” — stwierdził w oświadczeniu brytyjski nadawca publiczny. „Gdyby był szczery, gdy BBC zapytało go o jego aresztowanie, nigdy nie wypłacalibyśmy mu publicznych pieniędzy. Wyraźnie podważył zaufanie do BBC i zdyskredytował nas” – dodano w oświadczeniu.

Komunikat BBC, opublikowany w piątek, informuje także, że Edwards zarobił ponad 200 000 funtów między aresztowaniem w listopadzie a kwietniem tego roku, kiedy zrezygnował ze stanowiska.

W zeszłym tygodniu Huw Edwards przyznał się, że posiadał 41 „nieprzyzwoitych zdjęć dzieci”, wszystkie poniżej 18 roku życia, na aplikacji do przesyłania wiadomości WhatsApp. BBC poinformowało, że w listopadzie zeszłego roku wiedziało, że 62-latek został aresztowany pod zarzutem „poważnych przestępstw i zwolniony za kaucją”, zauważając, że w tym czasie nie postawiono Edwardsowi żadnych zarzutów.

Huw Edwards był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w brytyjskich wiadomościach telewizyjnych, będąc gospodarzem relacji z ważnych wydarzeń państwowych, takich jak królewskie śluby i pogrzeby. To on ogłosił na antenie śmierć królowej Elżbiety II we wrześniu 2022 r. – przypomina CNN.