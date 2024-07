Netflix bije kwartalne prognozy i ostrzega. Wyjdzie silnie poza streaming?

Największa pod względem liczby użytkowników platforma streamingowa na świecie podała najnowsze dane o klientach i wynikach. Znowu pobiła oczekiwania analityków z Wall Street i własne prognozy jeśli chodzi o przyrosty nowych subskrybentów. W kwartał zdobyła ich ponad 8 mln i ma już ponad 277,6 mln (analitycy spodziewali się wzrostu o 5 mln).

Netflix i sukces zwalczania spółdzielni kont

Kierownictwo Netfliksa nie ukrywa, że to efekt sposobu walki ze współdzieleniem kont (widzowie spoza gospodarstwa domowego mogą nabyć abonament w korzystnej cenie od trzeciego kwartału ub.r.). Ważnym elementem pozyskiwania użytkowników są też wprowadzone na niektórych rynkach abonamenty tańsze, ale z reklamami. W Polsce nadal takiej oferty nie widać, choć specjaliści są przekonani, że do końca roku się pojawią. Tymczasem Netflix podał, że testuje na razie w Kanadzie własną platformę do dystrybucji reklam i może ją wprowadzić na innych rynkach w 2025 r. Czy to oznacza, że w tym roku abonamentu z reklamami w Polsce nie będzie – na razie nie wiadomo.

Amerykańska platforma nie zdradza ile osób z nich korzysta, ale chwali się wzrostem na tym polu: w drugim kwartale przyrost użytkowników takich ofert sięgnął 34 proc. rok do roku.

Najpopularniejsze na Netfliksie

Trzeci element mający wpływ na liczbę użytkowników Netfliksa to oczywiście nowości programowe. W minionym kwartale do najpopularniejszych pozycji na platformie należały kolejny sezon serialu „Bridgertonowie”, „Reniferek” i wydarzenie na żywo z gwiazdą NFL, czyli „Grillowanie Toma Brady’ego” („The Roast of Tom Brady”).