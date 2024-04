Grecki sektor medialny rozpoczął potężny strajk, w którym udział biorą dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Organizatorem protestów jest największy grecki związek dziennikarski, Związek Dziennikarzy Ateńskich Gazet ESIEA. Akcja zaczęła się we wtorek, 16 kwietnia, o godzinie 5 rano i potrwa do 5 rano w środę. Przez całą dobę Grecy nie będą mieli dostępu do wiadomości w wielu portalach internetowych, kanałach radiowych i telewizyjnych.

Dziennikarze w Grecji protestują przeciwko niskim zarobkom

ESIEA ogłosiła, że dziennikarze protestują przeciwko „anarchicznym warunkom pracy i bardzo niskim płacom”. Jak przekonuje związek, wynagrodzenia pracowników branży medialnej „nie wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb rodziny i osobistych” przy obecnym wzrośnie kosztów utrzymania. Jak podała ESIEA, protest jest wynikiem odmowy przez pracodawców z sektora prywatnego przystępowania do zawierania układów zbiorowych i wypłacania dziennikarzom godnych pensji.

Uczestnicy wtorkowego strajku protestują także przeciwko zagrożeniu dla pluralizmu w mediach i „rosnącej presji na dziennikarstwo i dziennikarzy”.

W środę potężny strajk pracowników transportu publicznego

Protest branży medialnej poprzedza całodniowy strajk zaplanowany na środę przez Generalną Konfederację Pracowników Grecji (GSEE), który ma sparaliżować grecki transport publiczny. W jutrzejszej akcji uczestniczyć będą między innymi pracownicy branży kolejowej i morskiej. Związkowcy branży transportowej również domagają się lepszych warunków pracy, wyższych płac i powrotu do umów o pracę zbiorową.