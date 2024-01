TVP ujawniła wynagrodzenie żony Kurskiego. Ile zarobiła Joanna Kurska?

Joanna Kurska została ponownie zatrudniona w TVP we wrześniu 2022 r. Do stycznia 2023 r. zainkasowała łącznie 203 tys. zł brutto z tytułu wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo w styczniu 2023 r. do jej portfela wpłynęło 288 tys. zł brutto, ponownie z tytułu rekompensaty w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Następnie przez dziewięć kolejnych miesięcy Telewizja Polska wypłaciła jej łącznie 432 tys. zł brutto w ramach odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

W sumie więc majątek Joanny Kurskiej od 2016 r. powiększył się dzięki pracy w TVP o 1 534 021 zł brutto.