Agnieszka Szydłowska nową dyrektorką radiowej Trójki

- Agnieszka Szydłowska wraca do Trójki z doświadczeniem i zrozumieniem wyjątkowości tej anteny, a jednocześnie gwarantuje tworzenie inspirującej radiowej alternatywy — mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia. - Dzięki niej Trójka ma szansę, by wybrzmieć intensywnym kulturalno-muzycznym głosem i proponować nieszablonowe spotkania twórców ze słuchaczami. Mam pewność, że Agnieszka Szydłowska przywróci Trójce należny jej blask i renomę, a ostatnie lata na Myśliwieckiej odejdą w zapomnienie. Jestem przekonany, że zmiany, które już niebawem zainicjuje nowa szefowa anteny, spowodują również powrót zaufania partnerów biznesowych do Trójki



Agnieszka Szydłowska na Myśliwieckiej

- Radio publiczne widzę jako przestrzeń wolności intelektualnej, czujności na tematy społeczne i kulturalne, naturalne miejsce spotkania i rozmowy – mówi Agnieszka Szydłowska, nowa dyrektorka Trójki. - Zaprzepaszczany w ostatnich latach potencjał i zaufanie, jakim obdarzali nas odbiorcy musimy odbudować dostosowując się do czasów, w których to robimy. Chcemy być wszędzie tam, gdzie nasi potencjalni odbiorcy. Trójka aktywnie włączy się do dyskusji o przyszłym kształcie mediów publicznych, wsłuchując się w głosy aktywistów i aktywistek, osób zawodowo zajmujących się badaniem mediów, środowisk intelektualnych, artystycznych. Zapraszamy do Trójki! – mówi Agnieszka Szydłowska, nowa dyrektorka Trójki.

Kazik i Kaczyński

Agnieszka Szydłowska to dziennikarka radiowa i telewizyjna. Radia uczyła się w Radiostacji (Rozgłośnia Harcerska), umiejętności rozwijała w radiowej Trójce, a ostatnie trzy lata spędziła tworząc podcasty dla newonce.radio. Za działalność internetową w roku 2023 zdobyła Best Stream Awards w kategorii „Osobowość radia w streamingu”. Jej wywiady, czy to w radiowe, czy udostępniane w formie podcastów, łączyła zawsze niewymuszona radość ze spotkania, dystans do siebie i erudycja. Kilkunastoletnia współpraca z TVP Kultura to dziesiątki programów poświęconych wybitnym osobowościom świata sztuki oraz promocji wydarzeń kulturalnych.

Przypomnijmy, że Agnieszka Szydłowska odeszła z Trójki na znak protestu po ocenzurowaniu Listy Przebojów związanej z piosenką Kazika o Jarosławie Kaczyńskim „Twój ból jest większy niż mój”.