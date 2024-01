Właściciel „Gazety Wyborczej” zapowiedział kolejne zwolnienia grupowe

To będzie kolejny rok dużych zwolnień w Agorze. Zarząd spółki poinformował w komunikacie giełdowym, że między 5 lutego a 31 marca 2024 roku z pracą pożegna się do 190 osób zatrudnionych w należących do niej firmach — to 14 proc. obecnej siły roboczej spółki Agora i 7 proc. zatrudnionych w grupie kapitałowej. Jak sprecyzowano, zwolnienia obejmą obszar prasa cyfrowa i drukowana oraz internet.

„Przyczyną zamierzonego zwolnienia grupowego w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana są czynniki rynkowe wynikające ze stałego trendu spadkowego sprzedaży prasy drukowanej związanego z odpływem czytelników do innych kanałów komunikacji, natomiast w obszarze internet przyczyną jest wyraźne pogorszenie przychodów ze sprzedaży reklam w modelu open market oraz wzrost pozycji platform globalnych” — wyjaśniła Agora w komunikacie.

„Z uwagi na te czynniki spółka musi podjąć działania zmierzające do dostosowania się do zmieniającego otoczenia rynkowego i oczekiwań odbiorców, a przeprowadzana restrukturyzacja jest warunkiem koniecznym do ustabilizowania sytuacji finansowej obszarów Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet, jak i zadbania o ich stabilność i rozwój oraz pozycję rynkową w następnych latach” — dodała spółka.