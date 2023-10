Netflix znów rośnie jak w pandemii. Rosną też ceny, a abonenci płacą mniej

Jaki będzie efekt strajków

Na razie nie widać, aby Netflix ponosił dodatkowe koszty z tym związane. Zarabia więcej, a management koncernu nawet podniósł oczekiwania co do tegorocznych wyników. Co zaskakujące, hitem minionego kwartału miał być na platformie serial „W garniturach”, który do nowinek nie należy.

W III kw. br. Netflix miał 1,92 mld dol. zysku operacyjnego, czyli o 25 proc. więcej niż rok temu. Na czysto zarobił zaś 1,69 mld dol., o 20 proc. więcej niż w III kw. 2022 r.

W IV kw. br. Netflix spodziewa się nieco wyższych przychodów niż w trzecim i podobnego przyrostu użytkowników, mimo że znowu podnosi ceny.

Ogłosił podwyżki opłat za warianty bez reklam w Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Nadal twierdzi, że globalne zmiany wstrzymuje.

Management firmy z większym optymizmem patrzy na wyniki całego roku. Rentowność operacyjna ma być bliższa górnemu pułapowi widełek 18–20 proc., a gotówka do dyspozycji sięgać 6,5 mld dol. vs. zapowiadane 5 mld dol. Dla inwestorów giełdowych to ważne o tyle, że Netflix skupuje swoje akcje i przeznacza na ten cel cztery razy więcej niż zamierzał, bo 10 mld dol. Jednocześnie tnie budżety na nowe produkcje. Nic dziwnego, że notowania akcji platformy w środę i w czwartek rosły.

Reklamowa siła

Sposobem Netfliksa na wzrost przychodów i użytkowników jest dostęp do platformy w wersji z reklamami. Serwis podał, że grono abonentów takiego dostępu urosło o 70 proc. oraz że kupuje taką ofertę 30 proc. nowych abonentów. Reklamowe wpływy są jeszcze niezauważalne w skali platformy.