W wielu firmach biuro pełni dziś rolę wizytówki, szczególnie w dużych miastach, gdzie konkurencja o pracownika jest duża. Przestrzeń, którą widać już podczas pierwszego spotkania rekrutacyjnego, może zadecydować o wyborze pracodawcy. Zmieniające się potrzeby pracowników, model pracy hybrydowej i nowe podejście do komfortu sprawiają, że biuro staje się środowiskiem, które musi reagować na ludzi. Nie odwrotnie.

Dlaczego tradycyjne biura przestają działać

Dziś projektowanie biura rzadko odbywa się bez udziału architekta. To właśnie on odpowiada za to, by przestrzeń była funkcjonalna, spójna z tożsamością marki i dopasowana do codziennych potrzeb pracowników. Rola architekta sięga daleko poza samą estetykę. Kluczowym wyzwaniem w projektowaniu biur jest elastyczność. Architekci szukają rozwiązań, które pozwalają jednocześnie wspierać pracę zespołową, indywidualne skupienie i funkcje reprezentacyjne.

Wybierając konkretne produkty i producentów, projektanci zwracają szczególną uwagę na jakość wykonania, trwałość, możliwość integracji z różnymi typami przestrzeni oraz historię udanych wdrożeń. Rozwiązania, które są estetyczne, technicznie dopracowane i odporne na upływ czasu, zyskują ich zaufanie, i to właśnie one najczęściej trafiają do realizacji.

Dobrze zaprojektowane biuro to zawsze efekt wspólnego wysiłku. Kluczowe jest porozumienie między architektem, osobą zarządzającą biurem i producentem rozwiązań. Produkty, które spełniają te oczekiwania, coraz częściej znajdują swoje miejsce w projektach komercyjnych. SONTE jest tego przykładem, to technologia, która nie dominuje przestrzeni, ale cicho ją wspiera, dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebna. Z tych powodów architekci tak często sięgają po SONTE, tworząc nowoczesne, elastyczne i funkcjonalne biura, które odpowiadają na realne potrzeby użytkowników.

Foto: Mat. Partnera

Czym jest UX biura?

Architekci coraz częściej skupiają się na tym, jak biuro działa na co dzień, czy jest wygodne, funkcjonalne i dopasowane do potrzeb ludzi, którzy z niego korzystają. Liczy się jakość zastosowanych rozwiązań, ich trwałość, elastyczność i to, jak wpisują się w całą koncepcję. SONTE odpowiada na te potrzeby. Technologia nie zaburza estetyki, nie wymaga zmian w projekcie i może być zastosowana nawet na gotowym przeszkleniu. Architekci mają pełną swobodę, niezależnie od etapu inwestycji.

SONTE to produkt z ugruntowaną pozycją na rynku, działający stabilnie w tysiącach realizacji. Sprawdzona jakość i precyzyjne wykonanie dają pewność, że wszystko będzie działać tak, jak zaplanowano. Jesteśmy producentem i partnerem w procesie projektowym. Wspieramy zespoły od koncepcji po realizację, dostarczając wiedzę, dokumentację i wsparcie w każdej fazie pracy. Architekci doceniają to podejście, bo pozwala im skupić się na właściwej pracy projektowej.

Foto: Mat. Partnera

Co naprawdę przeszkadza nam w pracy?

Na komfort pracy wpływa wiele czynników, ale światło czy poczucie kontroli nad otoczeniem należą do tych, które mają największe znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. To one determinują czy w biurze można się skupić, czy czujemy się swobodnie i czy przestrzeń wspiera, czy przeszkadza.

Światło dzienne jest wymagane nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także formalnych. Dostęp do naturalnego oświetlenia w biurze reguluje prawo budowlane. Rozwiązania takie jak zasłony czy rolety mogą być problematyczne, ponieważ często całkowicie odcinają światło, naruszając funkcję pomieszczenia. Folia SONTE działa inaczej, ogranicza widoczność, nie blokując dopływu światła. Dzięki możliwości stopniowej regulacji przezierności pozwala precyzyjnie dopasować warunki do sytuacji.

Kontrola nad przestrzenią. Nawet niewielka możliwość wpływu na otoczenie potrafi całkowicie zmienić sposób, w jaki pracujemy. Gdy pracownicy mogą samodzielnie dostosować warunki do swoich potrzeb, rośnie nie tylko komfort, ale też poczucie sprawczości. A to przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie, koncentrację i jakość pracy.

Dla architektów estetyka instalacji jest równie ważna jak funkcjonalność. Każdy element musi współgrać z całością projektu, bez ustępstw i kompromisów. SONTE odpowiada na wszystkie te potrzeby jednocześnie. Jako pierwsza firma w Polsce SONTE rozpoczęła oferowanie możliwości rozbiórki ścian szklanych i ukrycia okablowania w profilach, co pozwala zachować pełną spójność wizualną. Efekt końcowy nie odbiega od pierwotnej koncepcji, przestrzeń wygląda dokładnie tak, jak została zaprojektowana.

Chcesz więcej kontroli nad tym, co widzą inni?

Nowoczesne biura coraz częściej wykorzystują zintegrowane systemy zarządzania przestrzenią. Folia SONTE idealnie wpisuje się w to podejście, można ją połączyć z systemami BMS czy aplikacjami mobilnymi. W przestrzeniach takich jak Brain Embassy sale konferencyjne zmieniają się „samodzielnie” dzięki integracji z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Przed spotkaniem szkło staje się mlecznobiałe, zapewniając prywatność, a po zakończeniu znów staje się przezierne, dając sygnał, że sala jest wolna lub spotkanie powinno dobiegać końca.

SONTE działa dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne. Folia zmienia się w ułamku sekundy, bez ręcznego zasłaniania i bez naruszania koncepcji wnętrza. Folią można sterować za pomocą pilota, włącznika naściennego, a także z poziomu tabletu lub smartfona. Technologia sprawdza się nie tylko w salach konferencyjnych czy gabinetach. Coraz częściej wykorzystywana jest również na fasadach budynków, gdzie zapewnia prywatność, ogranicza przegrzewanie i chroni wnętrza przed promieniowaniem UV. Tak też było w Mediatece w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie folia SONTE została zastosowana, między innymi, na fasadzie, a jej zadaniem jest ochrona zbiorów bibliotecznych.

Dla odmiany, w Kinie Kijów w Krakowie folia SONTE została wykorzystana w zupełnie innym celu, jako powierzchnia do tylnej projekcji. Na przeszkleniu wyświetlany jest repertuar oraz materiały promocyjne, widoczne zarówno dla przechodniów, jak i odwiedzających kino. Folia pełni tu rolę nowoczesnego nośnika informacji, który na co dzień pozostaje niemal niewidoczny, a w chwili aktywacji staje się integralnym elementem komunikacji wizualnej.

Foto: Mat. Partnera

Foto: Mat. Partnera

Nowy standard projektowania

Projektowanie przestrzeni biurowej coraz rzadziej kończy się na estetyce. Dziś równie istotne jest to, jak dane rozwiązanie wpływa na jakość pracy i konkretne wyniki biznesowe. Lepsze warunki do skupienia to nie tylko większy komfort dla zespołu, ale też wyższa efektywność, mniej stresu i niższa rotacja pracowników. Firmy, które inwestują w przestrzeń reagującą na potrzeby użytkowników, zauważają konkretne efekty. Pracownicy czują się bardziej zaangażowani, a klienci, lepiej zaopiekowani. Takie środowisko pracy po prostu działa lepiej.

SONTE pozwala osiągnąć ten efekt bez dużych ingerencji w strukturę biura. Folia daje możliwość szybkiej zmiany charakteru przestrzeni, co sprawdza się zarówno w codziennej pracy, jak i podczas spotkań z klientami czy organizacji wydarzeń. To pozornie niewielka zmiana, która podnosi wartość całej nieruchomości, nie tylko dziś, ale również w przyszłości, bo wykorzystanie nowoczesnej technologii sprawia, że przestrzeń pozostaje aktualna i konkurencyjna przez lata. Zaufali nam liderzy rynku nieruchomości i inwestorzy, którzy od lat kształtują przestrzenie komercyjne w Polsce: Skanska, Strabag, Ghelamco, Cavatina, instytucje publiczne i największe banki. Wszyscy docenili technologię, która wspiera komfort pracy, a jednocześnie zwiększa wartość i funkcjonalność biura.

Dobry projekt, to suma dobrych decyzji

Dobre projekty nie powstają przypadkiem, to efekt trafnych decyzji na każdym etapie. SONTE to technologia, która poprawia komfort użytkownika. Jeśli szukasz rozwiązania, które można precyzyjnie dopasować do założeń koncepcji i oczekiwań użytkowników, skontaktuj się z nami. Chętnie pokażemy, jak SONTE może wzbogacić Twój projekt.

