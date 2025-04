Zebra Tower to 16-piętrowy biurowiec klasy A przy ul. Mokotowskiej, tuż przy stacji metra Politechnika w Warszawie.

Elastyczne biura, hot deski, sale spotkań

Budynek oferuje ponad 18 tys. mkw. powierzchni biurowej i usługowej. Obiekt ma certyfikat środowiskowy LEED Gold. The Shire na czterech piętrach biurowca Zebra Tower zaoferuje łącznie 3,2 tys. mkw. Firma oferuje elastyczne biura, hot deski, a także przestrzenie wspólne, sale spotkań i strefy eventowe.

Najemcy mają dostęp do pełnej infrastruktury biurowej: szybkiego internetu, kuchni, usług administracyjnych.

Biuro z widokiem na miasto

- Zebra Tower doskonale wpisuje się w naszą strategię mikrolokalizacji. To świetnie skomunikowane miejsce tuż przy metrze i głównych arteriach miejskich, oferujące widoki na miasto i bliskość terenów zielonych, z Polem Mokotowskim na czele – mówi cytowany w komunikacie Rafał Pisklewicz, partner zarządzający w The Shire – Beyond Coworking.

Pod szyldem The Shire – Beyond Coworking w Warszawie działa już ponad 11 tys. mkw. powierzchni.