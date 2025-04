Biuro dla firm i pracujących na własny rachunek

New Work to operator biur serwisowanych, działający od 13 lat w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Biura w Polsce, na Węgrzech i w Bułgarii to oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, ale też osób pracujących na własny rachunek.

New Work jako pierwszy operator biur serwisowanych wprowadził model partnerski oparty na umowach typu management agreement.

Nowe biura w Metronie będą piątą lokalizacją operatora w Warszawie. Rozpoczęcie działalności operacyjnej planowane jest na maj 2025 roku.