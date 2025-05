Czytaj więcej Nieruchomości PURO z kredytem BGK na hotel w Budapeszcie BGK udzielił kredytu Grupie PURO – do 40 mln euro - na budowę czterogwiazdkowego hotelu w centrum...

Elastyczne pobyty właścicielskie

- Widokovka Aparthotel & SPA to projekt łączący prawdziwy luksus, intymność i autentyczność miejsca. To propozycja dla tych, którzy poszukują w Tatrach przestrzeni dopasowanej do indywidualnych potrzeb – mówi cytowany w komunikacie Maciej Dymek z agencji nieruchomości premium Private House Brokers, która prowadzi wyłączną sprzedaż apartamentów w tym aparthotelu.



Właściciele apartamentów mogą liczyć na elastyczne pobyty właścicielskie oraz zarządzanie najmem - niezależnie od sezonu.