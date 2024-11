- Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polskie spółki w ich międzynarodowych ambicjach rozwoju biznesu. Przyznając finansowanie grupie PURO, wzmacniamy internacjonalizację polskiego kapitału, ale też w sposób pośredni wspieramy polski eksport. W projekt ten będą bowiem zaangażowane polskie firmy – dostawcy oświetlenia, mebli, instalacji sanitarnych – mówi prof. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK. - Udzielony długoterminowy kredyt inwestycyjny jest elementem naszej oferty wspierającej zrównoważone inwestycje, a taką jest projekt nowego hotelu.

Hotel PURO w Budapeszcie z ekocertyfikatem

- Puro Budapeszt to krok milowy w rozwoju naszej sieci hoteli. Jesteśmy wdzięczni BGK za wsparcie naszych planów międzynarodowej ekspansji. Program finansowania BGK okazał się najlepszą formułą dla naszego projektu. Budowa hotelu jest realizowana w formule construction management (bez generalnego wykonawcy). Przebiega zgodnie z planem – mówi prezes Przemysław Wieczorek. – Kończymy budowę części podziemnych konstrukcji budynku. Stan surowy otwarty planujemy osiągnąć w maju 2025 roku, a otwarcie hotelu rok później.

Hotel PURO w Budapeszcie będzie spełniał najwyższe standardy środowiskowe potwierdzone certyfikatem EU Eco Label.

Polsko-węgierskie inwestycje bezpośrednie

Paweł Ropiak, ekspert ds. analizy rynków z biura analiz makroekonomicznych i rynków finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, komentuje, że wzajemne inwestycje bezpośrednie kapitału polskiego i węgierskiego od niemal dziesięciu lat są na zbliżonym poziomie ok. 1,5 mld euro. - Jednak ze względu na wielkość węgierskiej gospodarki, polskie inwestycje bezpośrednie stanowią ok. 0,8 proc. PKB tego kraju – zaznacza ekspert. - W przypadku polskich inwestycji wcześniej był to głównie dług (przede wszystkim należący do funduszy inwestycyjnych), teraz przeważająca większość to zaangażowanie kapitałowe. Wobec zarówno Polski, jak i Węgier, Komisja Europejska spodziewa się ścieżki wzrostowej na poziomie przekraczającym średnią unijną (Węgry ok. 1 pkt proc. mniej od Polski). Istnieje możliwość pogłębienia współpracy, czego przykładem może być umowa kredytowa pomiędzy BGK a grupą PURO.