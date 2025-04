Gdańskie budynki firma Nrep kupiła od spółek Nowa Przystań i City Camp.

-Transakcje wpisują się w długoterminową strategię rozwoju segmentu mieszkaniowego naszej firmy w Polsce. Koncentrujemy się na tworzeniu funkcjonalnych przestrzeni do życia, odpowiadających potrzebom dzisiejszych najemców – podaje Nrep w komunikacie.

Budynki mieszkaniowe z zielonymi certyfikatami

Firma kupiła nieruchomości przy ul. Nad Stawem w dzielnicy Wrzeszcz i przy ul. Siennickiej w Śródmieściu. Będą one działać pod marką Noli Studios. - To obiekty typu coliving. Oferują elastyczne formy najmu, łącząc komfort prywatnych apartamentów z dostępem do części wspólnych i udogodnień hotelowych – mówią przedstawiciele spółki.

Coliving Noli StudiosNoli Gdansk Wrzeszcz to pięciopiętrowy budynek zlokalizowany w samym sercu dzielnicy, kilka minut spacerem od dworca Gdańsk- Wrzeszcz i Galerii Metropolia.