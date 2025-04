Elastyczne biura. CitySpace wchodzi do wrocławskiego City Forum

Elastyczne biura CitySpace Forum będą działać w budynku City 2, który jest częścią kompleksu przy ul. Traugutta we wrocławskiej dzielnicy Krzyki.

Gabinety, sale konferencyjne, budki telefoniczne

Nowe biuro we Wrocławiu zaoferuje 2,3 tys. mkw. powierzchni, na której zaplanowano 331 stanowisk pracy, w tym 50 prywatnych gabinetów, pięć sal konferencyjnych, siedem budek telefonicznych, a także specjalne strefy przeznaczone na eventy i stanowiska typu hot desk. Będą też sale spotkań z technologią do wideokonferencji.

- Oprócz biura dostępnego całą dobę, jego użytkownicy będą mogli liczyć na obsługę recepcyjną i w pełni wyposażone przestrzenie wspólne – informują przedstawiciele operatora. Za aranżację wnętrz odpowiada pracownia Fruit Orchard.

City Forum z zielonymi certyfikatami

City Forum to inwestycja Archicomu, dewelopera należącego do grupy Echo-Archicom. Kompleks, który oddano do użytku w 2020 roku, ma ekologiczne certyfikaty LEED Gold i Well Health & Safety.