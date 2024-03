Wilhelm Sasnal w Amsterdamie i szalony świat Roberta Walsera

Ekspozycję zainauguruje rozmowa Wilhelma Sasnala z kuratorem wystawy Adamem Szymczykiem 30 marca. W ścisłej współpracy opracowali wystawę i będą rozmawiać na temat twórczości artysty, jego przemyśleń na temat koncepcji autentyczności dzieł sztuki i wielu różnorodnych ról malarstwa.

Renesans Roberta Walsera w Polsce

Również w Polsce urodzony w Biel Szwajcar Robert Walser (1878-1956) staje się coraz bardziej docenionym i wpływowym pisarzem, także dzięki tłumaczeniom Małgorzaty Łukasiewicz, która w 1990 r. wydała wprowadzenie w biografię pisarza „Robert Walser”, zaś w ostatnim latach nakładem PiW tomy m. in. „Zbój”, „Wyznania Fritza Kochera”, „Człowiek do wszystkiego”, zaś 19 kwietnia ukaże się „Rodzeństwo Tanner”.

Kłopoty finansowe rodziny i psychiczne matki, a cierpieli na nią również dwaj bracia, zmusiły Walsera do pracy zarobkowej w różnych rolach: jako urzędnik bankowy, kopista, sekretarz, sprzedawca, bibliotekarz, lokaj. Ukończył nawet kurs dla służących.

Postać służącego i doświadczenie służby stał się ważnym tematem twórczości Walsera („Jakub von Gunten”). Jgeo prozę cenili Robert Musil, Franz Kafka, Hermann Hesse. Z pozytywnymi głosami nie łączył się, niestety, sukces w księgarniach.

Od 1917 r. Walser zaczął rozwijać własną oryginalną formę roboczego zapisu nowo powstających utworów prozatorskich, tzw. metodę ołówkową. Polegała ona na spisywaniu tekstów cienko zaostrzonym ołówkiem, skrajnie zminiaturyzowanymi literami o wysokości ok. dwóch milimetrów. Pisał na kawałkach papieru ilustracyjnego, wizytówkach, formularzach, skrawkach gazet. Na jednej karcie mieściło się niekiedy kilka różnych tekstów, włamanych jeden w drugi i często złożonych tak, że chcąc je przeczytać, kartę należało obracać.

Walser pozostawił po sobie łącznie 526 kart takich „mikrogramów”, co odpowiada ok. 4000 standardowych stron druku. Tylko niektóre z nich przepisywał i przeznaczał do publikacji. W tym samym czasie pisarz rozwinął również swoją dawną skłonność do pieszych wędrówek, trwających niekiedy wiele dni i nocy. Postać współczesnego nomady należy do najważniejszych w prozie Walsera.