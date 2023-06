Muza Pabla Picasso nie żyje. Miała 101 lat

Wydane przez Gilot w 1964 roku pamiętniki, w których opisywała związek z hiszpańskim malarzem, stała się międzynarodowym bestsellerem (książka ukazała się w Polsce pod tytułem "Żyć z Picassem").



Reklama

Gilot zmarła w szpitalu na Manhattanie, co potwierdziła w rozmowie z "The New York Times" jej córka, Aurelia Engel. Gilot borykała się z kłopotami z sercem i płucami.



Malarka urodziła się w zamożnej, paryskiej rodzinie. Zaczynała przygodę z malarstwem, gdy spotkała o 40 lat starszego Picasso we francuskiej restauracji (miała wówczas 21 lat).

Czytaj więcej Sztuka Sąd nad Pablem Picasso. 50 lat po śmierci dosięgła go „cancel culture” Kim był Pablo Picasso – geniuszem świata sztuki czy mizoginem fatalnie traktującym kobiety? W 2023 roku przypada 50. rocznica śmierci artysty. Obok wystaw ku czci Picassa, toczy się dyskusja: doceniać go za sztukę czy jednak potępić?

W 1953 roku ich związek się rozpadł (Gilot i Picasso mieli razem dwoje dzieci).