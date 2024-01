Rok Herberta: Mural dla poety

Czytaj więcej Polityka Radni PiS przeciwko ulicy Zbigniewa Herberta W ustanowionym przez Sejm roku Zbigniewa Herberta, w Zielonej Górze głosami radnych PiS odrzucony został wniosek, by Trasę Aglomeracyjną nazwać imieniem nieżyjącego wybitnego poety.

Jak pisał sam Herbert, powołał go do życia „nie ze snobizmu, ale dlatego, że denerwowało mnie to uprzykrzone ja, ja, ja liryki. Pragnąłem, aby spełniał rolę alter ego, aby mówił w moim imieniu, gdy potrzebny był mi większy dystans”. Pan Cogito jest uważnym i krytycznym obserwatorem XX-wiecznej brutalnej rzeczywistości, zagrożonej zagładą i nicością przez historię i politykę, wojny i reżimy.

Czytaj więcej Literatura Zbigniew Herbert w towarzystwie wieszczów Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu otworzy we wtorek, 4 września, wystawę inaugurującą II Festiwal Literacki.

Uczy skutecznych, choć nieraz heroicznych wyborów wobec przemocy i zła. Z wiersza „Przesłanie Pana Cogito” pochodzi cytat pełniący rolę motta muralu, umieszczonego na jego górnej krawędzi: „…bądź odważny/gdy rozum zawodzi/bądź odważny/ w ostatecznym rachunku/ jedynie to się liczy”.

Narodowe Centrum Kultury na Rok Herberta przygotowało również dodruk wcześniej wydanej książki „Herbert w listach.(Auto)portret wieloraki”, pod red. Tomasza Korpysza i Wojciecha Kudyby, która odwołuje się do bogatej korespondencji poety z wybitnymi przedstawicielami świata kultury.