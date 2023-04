Pisarze „na bani”

Adam Mickiewicz chętnie sięgał po tytoń i „był hipochondrykiem, który lubił sobie strzelić kielicha” Album/Prisma/EAST NEWS

Nie wiemy, czy Adam Mickiewicz zażywał psychodeliki. Kamil Sipowicz w książce „Encyklopedia polskiej psychodelii” twierdzi, że raczej tak. Poszlaką może być monolog Konrada z III części „Dziadów”, który wypełnia opisy bad tripa (halucynacje, urojenia oraz napady lękowe różnego stopnia po zażyciu narkotyków). Wiemy natomiast, że Miron Białoszewski używał kodeiny i efedryny, Kasprowicz narkotyzował się bieluniem, a Witkacy wszystkim.

Gdy poświęcimy nieco czasu na przegląd literatury polskiej, analizując ją pod kątem występowania substancji psychoaktywnych, nasza uwaga z pewnością zatrzyma się na powieści poetyckiej „Lambro” Juliusza Słowackiego. Rzecz traktuje o korsarzu walczącym o wyzwolenie Grecji spod tureckiej niewoli. Historycy literatury uważają, że pod tymi nacjami autor ukrył sprytnie Polaków i Rosjan oraz upadek powstania listopadowego, a także własny żal wywołany niemożnością udziału w rewolcie. Zapewne jedynym powodem, dla którego nie analizujemy tej pozycji na zajęciach w szkole, jest drobny defekt bohatera. Otóż był on silnie uzależniony od opium.

Wzmianka „Napój z makowej tłoczony rośliny,/ Co śmierć sprowadza” znajduje się już na początku powieści w opisie scen w łaźni w Ipsarze. Używają go Grecy, aby zapomnieć o niewoli tureckiej. Najbardziej cierpi jednak tytułowy bohater i to on jest najsilniej uzależniony: „Często sen przedłużę,/ Aby w tym życiu żyć jak najmniej – nie snem” – mówi. Później pojawiają się poetyckie opisy złych przeżyć i porównania wizji do jadowitych gadów. Słowacki wspomina też o konieczności ciągłego zwiększania dawek: „I co dnia czara o kroplę pełniejsza,/ Te same widma i sny mu dawała”. Z precyzją godną eksperta opisuje skutki przyjmowania kolejnych porcji narkotyku. „Wypił – i z wolna płomieniem rozkwita;/ Z czoła zasłony opadają mgliste,/ W źrenicy płomień obłąkania świta”. Opisuje bladość twarzy, nienaturalne ożywienie, zamglone oczy, przeplatające się stany euforii i przygnębienia, halucynacje, ale także głód narkomana. W końcowych scenach Lambro odurzony narkotykiem zabija ukochaną kobietę, nie poznając, kto przed nim stoi. Zrozpaczony zażywa śmiertelną porcję narkotyku. Dziś powiedzielibyśmy – „złoty strzał”. Zasypia, ale tuż przed śmiercią odzyskuje świadomość. Słowacki w przypisach wyjaśnia „Otruci napojem opium, usypiają; lecz przed samą śmiercią budzą się”. Ciekawe skąd to wiedział?

Odpowiedź może zawierać się w stwierdzeniu, że wiedzę zdobył podczas pobytu w Londynie w 1831 r. Opium było tam modne m.in. dzięki Thomasowi de Quinceyowi i jego „Wyznaniom angielskiego opiumisty”. Miał też pewne wcześniejsze doświadczenia z narkotykiem za sprawą doktora Konstantego Porcyanko z Uniwersytetu Wileńskiego, który w terapiach używał opium i który zaaplikował laudanum poecie choremu na febrę. „Śnił mi się w prawie w rozżarzonej imaginacji jakiś poemat wschodni” – pisał wieszcz w pamiętniku. Zapewne moglibyśmy uwierzyć, że opium znał tylko z literatury, opowieści i terapii, gdyby nie wspomnienia jego przyjaciela Konstantego Gaszyńskiego, które przytacza Martyna Wrona na łamach nieistniejącego już miesięcznika „Focus”: „Był już wówczas bardzo mizerny, w ciągłej gorączce, gdyż jak mówiono, zażywał opium, aby sprowadzić widzenia, które mi nieraz opowiadał”. Wrona zwraca uwagę, że nie tylko opium „kręciło” Juliusza Słowackiego. Przypomina, że w listach do matki nadmieniał o zakupie nargili, która przecież nie służyła do palenia tytoniu ani jako ozdoba domu, a potrzebna była raczej do palenia haszyszu. Wzmianki o nim znajdujemy w poemacie dygresyjnym „Beniowski”, choćby: „Kłębami dymu niechaj się otoczę;/ Niech o młodości pomarzę półsenny”, albo wzmianki o zawodach w paleniu „zioła” między sarmatą Borejszą a arabskim władcą. Zainteresowanie substancjami psychoaktywnymi towarzyszyło naszemu wieszczowi aż do śmierci.

Wizja romantyczna

W panteonie wieszczów narodowych nie możemy pominąć Cypriana Kamila Norwida. To był dziwak i samotnik. Kontakty z otoczeniem utrudniała mu postępująca głuchota. Towarzyszyło mu tylko niewielkie grono zaufanych przyjaciół potrafiących docenić jego talent. „Wraz z postępującą głuchotą mówił bardzo głośno, co więcej, brakowało mu zębów, więc pluł, jak mówił. A jeszcze – jak się zdaje – był uzależniony od alkoholu, pił tanie wina i miał nieświeży oddech. Po prostu unikano jego towarzystwa” – stwierdził w wywiadzie dla PAP prof. Andrzej Fabianowski.