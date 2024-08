Jesse Owens inspiracją dla artystów

Hank Willis Thomas w swych pracach odwołuje się do czarnoskórego sportowca Jesse Owensa, złotego medalisty z igrzysk w Berlinie w 1936 roku, który stał się symbolem zaprzeczenia ideologii nazistowskiej. I do totemicznej rzeźby Constantina Brâncușiego, przez co sugeruje, że zwycięstwo zmienia się w zależności od perspektywy widza.

Natomiast galeria Gagosian w Paryżu przygotowała we współpracy z Muzeum Olimpijskim wystawę „The Art of the Olympics” (czynna do 7 września), na której prezentuje prace m.in. Keitha Haringa, Takashiego Murakamiego, Marca Newsona, Eda Ruschy, Andy’ego Warhola, Andreasa Gursky’ego.

Pokaz dopełniają plakaty artystów o międzynarodowej sławie z kolekcji Muzeum Olimpijskiego, wśród których zobaczyć można m.in. projekt Davida Hockneya na igrzyska w Monachium w 1972 r., przedstawiający sportowca nurkującego w basenie kolaż fotograficzny Roberta Rauschenberga, wybrany na oficjalny plakat letniej olimpiady w Los Angeles w 1984 roku czy plakat Cy Twombly na zimowe igrzyska olimpijskie w Sarajewie w 1984 roku.