Madonna kontra Jan Paweł II

Rodzina Ciccone, jak wiele białych familii po upadku przemysłu w Detroit i seriach afroamerykańskich protestów obfitujących w podpalenia – szukała nowego adresu. Ojcu towarzyszyła jedna z opiekunek dzieci, równie oschła jak on, która nigdy nie zyskała zaufania, a symbolem samodzielności Madonny było oddanie macosze siarczystego policzka.

Żyjącą bez poczucia przyszłości dziewczyna, od zawsze zbuntowana i przebojowa, znalazła swoje miejsce w szkole tańca, który stał się jej naturalną ekspresją. Była to także szkoła tolerancji. Zakochując się w wielu kolegach z parkietu, musiała przyjąć do wiadomości, że są gejami, co w czasach poprzedzających epidemię AIDS, a zwłaszcza w jej trakcie (w USA pochłonęła 500 tys. osób) w konserwatywnym społeczeństwie nie było mile widziane. Rola Madonny w edukacji seksualnej dotyczącej ciąży nastolatek („Papa Don’t Preach”), mniejszości seksualnych („Vogue”) manifestowanej w piosenkach, wideo, wywiadach i działaniach społecznych jest ogromna. Często była radykalniejsza od gejów, pokazując ich wbrew ich woli, m.in. w dokumencie „Z Madonną w łóżku”. Non stop była piętnowana przez hierarchów (Jan Paweł II nazwał „Ambition Blond Tour” satanistycznym spektaklem) – zanim nie wyszły na jaw ciemne sprawy Kościoła.



Kolejnym krokiem Madonny było stypendium na Wydziale Tańca Uniwersytetu Michigan, które łączyło się z drugą lekcją tolerancji – poznaniem czarnego chłopaka Stephana Braya, jednej z pierwszych miłości. Choć Madonna nie oglądała się za siebie, gdy trzeba było zostawić bliską osobę i pójść dalej, nawet po wyjeździe po Nowego Jorku jej drogi z Brayem się przecinały: znalazł się w przejętym przez nią zespole The Breakfast Club.

Historia nowojorska to przykład determinacji Madonny. Pojechała na podbój stolicy świata z kilkudziesięcioma dolarami. Nie mając żadnego adresu, kazała się wieźć do centralnego miejsca, a na Time Square przypadkowo spotkanego przechodnia poprosiła o nocleg. Ciągle na walizkach, w squatach, w opuszczonych domach i dzielnicach, gdzie zapuszczali się tylko najodważniejsi – Madonna potrafiła sobie wić sobie gniazdko i tworzyć komfort bezpieczeństwa. Nawet jeśli było iluzją, bo po latach wyznała, że padła ofiarą gwałtu. Ale szła dalej, wytyczając drogę dzisiejszych kobiet i feministek. Czuła się wolna. Gdy nie miała co jeść – wyjadała resztki ze śmietników lub pozowała nago. Zdjęcia wypłynęły po latach, powodując zamieszenie do czasu, gdy większe wywołał przygotowany przez nią album „Sex”.

Madonna, ikona LGBT

We wspomnianym zespole The Breakfast Club była najpierw perkusistką, a potem wokalistką frontmanką. Gdy części kolegów z grupy to się nie podobało – musieli odejść. Gdy pierwsza menedżerka chciała z niej zrobić rockową gwiazdę – straciła pieniądze, ponieważ Madonna czuła się lepiej w klubowych klimatach pop. Gdy jej nagrania odrzuciło wiele koncernów, udało jej się podpisać kontrakt z Sire, firmą, która świetnie czuła puls czasu, a chwilę wcześniej zainwestowała w Wham!

Sire było częścią Warnera, a to znaczyło wejście w świat grubych ryb. Zyskała więc menedżera Michaela Jacksona – Fredericka de Manna, i to w czasie premiery „Thrillera”. Na wszystkich robiła wrażenie osoby z przebiciem, nawet jeśli jej nie akceptowano. Potrafiła nie mieć sentymentów do najciekawszych artystów, którzy do niej lgnęli. Basquiata rzuciła, bo nie tolerowała jego pogrążania się w narkotykach. Kolejny chłopak zainteresował ją klimatami latynoskimi. Stąd po średniej pierwszej płycie z 1983 r., utrzymanej w brytyjskich klimatach, gdzie śpiewa cieniutkim głosem, po przebojowym, aczkolwiek plastikowym „Like A Virgin” – pierwszy ważny album „True Blue” z „La Isla Bonita” i „Papa Don’t Preach”.