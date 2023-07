Paryskie Grand Prix dla identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

Została również uznana za najlepszy projekt w kategorii Grafika Użytkowa.

Metmorfozę wizualną Muzeum Narodowe w Gdańsku przeszło na wiosnę tego roku. Identyfikacja opracowana przez TOFU Studio objęła główny logotyp, znaki zależne, a także inne związane z nimi elementy. Pozwalakom unikować ofertę Muzeum w bardziej nowoczesny sposób.

W głównym logotypie odwołano się do motywu okna, wykorzystywana i we wcześniejszych wersjach, ale nie jest to już gotyckie okno, jak kiedyś, ale uniwersalne okno na świat - także świat sztuki - przywołujące format współczesnych, mobilnych nośników informacji.

Nowa identyfikacja wizualna MNG ma charakter kompleksowy

Kompleksowy system identyfikacji wizualnej zyskały wszystkie oddziały MNG: Oddział Sztuki Dawnej w Gmachu Głównym przy ul. Toruńskiej, Zielona Bram przy Długim Targu (miejsce wystaw czasowych), Oddział Sztuki Nowoczesnej w oliwskim Pałacu Opatów, Oddział Etnografii oraz dwa oddziały zlokalizowane poza Gdańskiem: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.