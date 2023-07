Wakacyjne hity galerii i muzeów

Negatywy i stykówki przez dziesięciolecia spoczywały w prywatnym archiwum aż do momentu ponownego ich odkrycia w 2020 r. podczas przygotowań do wystawy Lindy, pierwszej żony Paula McCartneya, zawodowej fotografki.

Od Warhola do Fostera

W Paryżu trwa wystawa „Basquiat x Warhol. Painting 4 hands” w Fondation Louis Vuitton (czynna do 28 sierpnia), która opowiada o twórczej intensywnej współpracy Jean-Michela Basquiata i Andy Warhola w latach 1982–1985. Dwudziestoletni Basquiat był wówczas wschodzącą gwiazdą, łączącą ekspresję z graffiti, a blisko 30 lat starszy Warhol – ikoną pop-artu. Wystawa pokazuje ponad 70 ich wspólnych prac, łączących cechy stylu obydwu. Warhol twierdził: „Myślę, że obrazy, które wspólnie malujemy, są lepsze, gdy nie wiadomo, kto co zrobił”.

Wystawa „After Impressionism: Inventing Modern Art” w National Gallery w Londynie (czynna do 13 sierpnia) pokazuje setkę dzieł sprowadzonych z całego świata, m.in. Cézanne’a, van Gogha, Gauguina, Klimta Picassa, Matisse’a, Kadinsky’ego. W Paryżu hitem jest ekspozycja Normana Fostera w Centrum Pompidou, światowej sławy laureata Nagrody Pritzkera (architektoniczny odpowiednik Nobla), którego ikoniczne dzieła znajdują się na wszystkich kontynentach. To m.in. charakterystyczny wieżowiec 30 St. Mary Axe, popularnie zwany „Ogórkiem”, stadion Wembley w Londynie, wiadukt Millau we Francji (wyższy od wieży Eiffla), szklana kopuła nad berlińskim Reichstagiem, Apple Park w USA.

Kto interesuje się architekturą, powinien odwiedzić w Royal Academy of Arts w Londynie wystawę pracowni szwajcarskich architektów Herzog & de Meuron (od 14 lipca do 15 października), twórców m.in. londyńskiej Tate Modern i Elbphilarmonie w Hamburgu i wielu innych projektów w Europie, Ameryce, Azji.

Z kolei 18. Biennale Architektury w Wenecji (otwarte do 26 listopada) kusi 60 narodowymi pawilonami (Złoty Lew dla Brazylii) i międzynarodową wystawą „Laboratorium przyszłości” z Afryką w centrum uwagi. Nie zapominajmy, że 2023 to Rok Picassa, w którym obchodzimy 50. rocznicę jego śmierci. Prado w Madrycie uczciło ją ekspozycją „Picasso, El Greco i kubizm analityczny” (czynną do 17 września). Picasso w czasach studiów w Madrycie często bywał w Prado, gdzie kopiował mistrzów, m.in. El Greca. Te inspiracje doprowadziły go do zrewolucjonizowania sztuki XX wieku.