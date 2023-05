Warszawa: Noc Muzeów

Pozostałe pokazy w Zachęcie to „Drugiej wiosny nie będzie...Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku” oraz wystawa malarstwa Ignacego Czwartosa „Malarz klęczał jak malował”.

Wracając na Krakowskie Przedmieście, warto odwiedzić Akademię Sztuk Pięknych, gdzie Bank Pekao S.A. prezentuje fragment swojej okazałej kolekcji sztuki. Na wystawie w Pałacu Czapskich ASP, zatytułowanej „Koloryt rozmaitości” przedstawia 51 obrazów 23 wybitnych polskich artystów (całość kolekcji liczy 1200 dzieł ), m.in. Wojciecha Kossaka, Zygmunta Waliszewskiego, Jerzego Nowosielskiego, Artura Nachta-Samborskiego, Tadeusza Dominika, Franciszka Maśluszczaka, Edwarda Dwurnika, Łukasza Korolkiewicza. To pierwsza prezentacja publiczna tej kolekcji poza siedzibami banków (czynna w Noc Muzeów – od godz.18 do 23; w inne dni - do 13 czerwca).

Na ASP warto obejrzeć jeszcze klika innych wystaw, m.in. „Nie(Obowiazkowe) nauczanie kapizmu” niejednokrotnie zaskakującą zestawieniami malarzy kolorystów.

W warszawskim Muzeum Narodowym w sobotę od godz. 19 do 1 czynne są wszystkie stałe galerie. Obejrzeć będzie także nową wystawę czasową: „MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022”, której główna atrakcją są nabytki z ostatnich lat, m.in. dzieła Augusta Zamoyskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Witkacego , Anny Bilińskiej , Meli Muter oraz komplet prac na papierze Marca Chagalla.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Noc Muzeów zaprasza o godz. 17 na wernisaż wystawy „Życie ukryte. Dziecko w polskiej sztuce współczesnej”. Można dołączyć też do oprowadzania kuratorskiego po tej wystawie o godz. 19. W wieczornym programie jest jeszcze oprowadzanie po ekspozycji Miriam Elii „Nowa normalność” (godz.20) i finisażowe zwiedzanie ekspozycji „Ukraina. Pod innym niebem” (godz. 21).

Tej nocy Zamek Ujazdowski proponuje też przegląd filmów Charlie Chaplina , m.in. pokaz „Gorączki złota”