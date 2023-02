Nowa trasa poprowadzi przez XVI-wieczne, renesansowe piwnice pod wschodnim skrzydłem Zamku Królewskiego na Wawelu, udostępnione zwiedzającym po raz pierwszy po 500 latach

- Jestem przekonany, że zwiedzający, którzy już pod koniec 2023 roku będą mieli okazję zejść do podziemi Zamku, zostaną oczarowani tym, co tu zastaną. Opowiemy o dziejach królewskiej rezydencji za pomocą detali i kamiennych reliktów, a także wielowiekowych, renesansowych i gotyckich murów, w sposób innowacyjny. – zapowiada prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wejście na wystawę znajdzie się w rejonie Dziedzińca Arkadowego, gdzie znajdzie się także ekspozycja o wodzie na Wawelu (w pomieszczeniu Sieni Studziennej). A zakończenie trasy - w Ogrodach Królewskich.

Trasę uatrakcyjni gra światła i najnowocześniejsze technologie, m.in. projekcje multimedialne i rekonstrukcje 3D. Początkowa sala „Jak restaurować Wawel” poświęcona zostanie akcji przywracania Dziedzińcowi Arkadowemu dawnej świetności. W formie dialogu zaprezentowana zostanie tu „bitwa” konserwatorska, podczas której wykluwały się teoretyczne założenia prezentacji, np. czy można podczas odnawiania zamku zastępować oryginały kopiami. A na końcu „Sala cegiełek wawelskich” opowie o darczyńcach Zamku. Powstanie również nowoczesny magazyn studyjny poszerzany nieustannie o nowe obiekty, udostępniony zwiedzającym, a zarazem pozostający miejscem pracy muzealników i badaczy.

Koszt całej trasy wyniesie ponad 12,381 mln zł. Resztę niezbędnych środków uzupełnią dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W planach - do 2025 roku - jest także przebudowa i rozbudowa podziemnych rezerwatów archeologicznych w innych miejscach wawelskiego wzgórza. Trzy już obecnie istnieją:

Wawel Zaginiony, Bazylika św. Gereona oraz Smocza Jama. W przyszłości turyści zyskają dostęp do kolejnych obszarów wzgórza. Najważniejsze z nich to Lapidarium i Międzymurze. Główną ideą nowej wystawy jest podkreślenie roli i wagi detali architektonicznych w procesie badawczym, konserwatorskim i restauracyjnym. Kolekcje detali architektonicznych w lapidarium zapoczątkował w XIX wieku Tomasz Pryliński. Niestety zgromadzony przez niego zbiór został w znacznym stopniu zniszczony. Udało się go jednak odbudować podczas restauracji Dziedzińca Arkadowego w latach 1905-1914 pod kierownictwem Zygmunt Hendla. Ale podczas II wojny światowej wiele jego elementów ponownie utracono, bo były wykorzystywane wtórnie na przykład do wypełniania fundamentów budowli, czy utwardzania drogi do garaży. Dzięki powojennym badaniom archeologicznych, detale te zostały odkopane, najwięcej w Ogrodach Królewskich. Odzyskane w ten sposób kamienne detale architektoniczne staną się ozdobą nowej trasy.