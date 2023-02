Rok Nowosielskiego w 100-lecie urodzin malarza zainaugurowała już Galeria Starmach w Krakowie. Wystawa „Pracownia Jerzego Nowosielskiego” czynna do 11 maja prezentuje obrazy, ikony, meble, szkicowniki artysty, nawiązując do klimatów jego pracowni. Nowosielski lubił bowiem malować w otoczeniu własnych kompozycji figuralnych, abstrakcyjnych i ikon.

Ikony i astronomia

Otwarta już wystawa w Galerii Bielskiej BWA „Jerzy Nowosielski i Stanisław Niemczyk. Spotkanie” czynna do 3 marca przypomina, że Nowosielski słynął jako malarz współczesnych ikon i twórca polichromii. Poświęcona jest współpracy malarza z architektem Stanisławem Niemczykiem na przełomie lat 70. i 80. XX w. w kościele Ducha Świętego w Tychach-Żwakowie, gdzie powstało kilkadziesiąt wspaniałych malowideł.

14 kwietnia Muzeum Narodowe w Krakowie otworzy wystawę „Nowosielski. W setną rocznicę urodzin” opartą na własnej kolekcji, w której są portrety i akty kobiece, pejzaże, abstrakcje oraz wieloformatowe dzieło „Villa dei misteri”, tajemnicze misterium przestrzeni, inspirowane freskami pompejańskimi.

Kulminacją obchodów Roku Matejki będzie wielka wystawa „Matejko. Malarz i historia” w Gmachu Głównym krakowskiego Muzeum Narodowego (od 23 czerwca do 7 stycznia) obejmująca 400 obiektów. Zaś Dom Jana Matejki w Krakowie 9 marca zaprasza na „Genius loci. Miejsce – ludzie – zbiory”.

Obraz Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” ze zbiorów UJ będzie ważnym dziełem na wystawie Roku Kopernika. Ekspozycja „Kopernik i jego świat” na Zamku Królewskim w Warszawie (2 kwietnia – 3 lipca). Pokaże ponad 170 cennych eksponatów z Florencji, Drezna, Uppsali, Paryża, Norymbergi, Lwowa. Po raz pierwszy w Polsce zostaną wystawione dzieła z biblioteki Mikołaja Kopernika zrabowane podczas wojen szwedzkich – trzy starodruki z jego notatkami i notatnik, w którym robił opracowania do rewolucyjnego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”. Natomiast Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie uczci astronoma wystawą „550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika” (28 lutego – 7 maja).

Zamek Królewski w Warszawie otworzy 18 lipca ekspozycję „Przebudzeni. Ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu”, na którą przyjadą dzieła włoskich mistrzów. Będzie to ponad 140 obrazów, rzeźb, rysunków, rękopisów m.in. Bramantego, Perugino, Mantegny, Belliniego, Botticellego, pochodzących m.in. z Muzeów Kapitolińskich w Rzymie, Galerii Uffizi we Florencji, Galerii Borghese w Rzymie, Accademii Carrara w Bergamo, Luwru, British Museum i National Gallery w Londynie oraz National Gallery of Art w Waszyngtonie.

Wawel zaprezentuje jesienią „Obraz Złotego Wieku”, czyli sztukę Jagiellonów. Dzięki Zygmuntowi Augustowi do Krakowa w XVI wieku trafiały dzieła najwybitniejszych twórców z całej Europy (m.in. Hansa Dürera). Zobaczymy kilkaset dzieł sprowadzonych ze zbiorów europejskich i Stanów Zjednoczonych. Muzeum Narodowe w Krakowie szykuje na listopad trzecią odsłonę cyklu „4 razy nowoczesność” zatytułowaną „Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL”. Muzeum Narodowe we Wrocławiu od 25 lutego zaprasza do Pawilonu Czterech Kopuł na ekspozycję „Twarzą w Twarz” z pracami od Krzysztofa Wodiczki do Cindy Schermann.

Filmowa premiera

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu pokaże największą prezentację jednego z najlepszych współczesnych brytyjskich rzeźbiarzy Tony Cragga we współpracy z artystą (26 maja – 5 października).

Muzeum Narodowe w Warszawie planuje z francuskimi muzeami wystawę „Bez gorsetu, Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku” (kwiecień–sierpień). Znakomite rzeźby tej uczennicy i muzy Rodina skonfrontowane zostaną z pracami polskich wyemancypowanych artystek.

Warszawska Zachęta pokaże instalację „Przeczarowując świat” Małgorzaty Mirgi-Tas (27 kwietnia – 23 lipca). Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przypomni Marię Jaremę, ma także w planach pokaz twórczości dokumentalistek z lat 70.–90. XX wieku, walczących o prawa kobiet.

Bohaterką wystawy „Barbie – Nieznane oblicze” w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu będzie lalka – idolka popkultury (9 marca – 31 lipca). Ma to być nietypowe spojrzenie na Barbie jako kreatorkę i obserwatorkę kultury ostatnich kilkudziesięciu lat. Wystawa celnie koresponduję z zapowiadaną na lato premierą filmu „Barbie” Grety Gerwig.