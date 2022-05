Festiwal integruje środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego, m.in. Ukrainy, Gruzji, Armenii.

- Magia tego festiwalu to jego wielowymiarowość w różnych odsłonach - mówił na dzisiejszej konferencji w Warszawie prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury (NCK), które jest jego organizatorem we współpracy z trzema największymi ośrodkami kulturalnymi Polski Wschodniej: Rzeszowem, Lublinem i Białymstokiem. - Jego siłą są artyści i publiczność. Liczymy, że wykonania polskich i ukraińskich wykonawców zachęcą dużą społeczność ukraińską, która znalazła się w naszym kraju, do skorzystania z tej oferty kulturalnej.

Rzeszów: Europejski Stadion Kultury

Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury wystartuje w Rzeszowie 24-26 czerwca. Otworzy go Koncert Główny w Parku Sybiraków (który będzie też transmitowany na żywo przez TVP 2 i TVP Kultura).

Koncert rozpocznie się wyjątkowym gitarowym wykonaniem hymnu Ukrainy - Polish Guitar Masters for Ukraine oraz nagraniem Wołodymyra Zeleńskiego, prezydenta Ukrainy. Ten spontaniczny symbol wsparcia został po raz pierwszy wykonany pod koniec lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Teraz zostanie powtórzony w stolicy Podkarpacia.

Koncert Otwarcia promuje młodych, zdolnych twórców. Usłyszymy na nim wokalistkę, kompozytorkę i autorkę tekstów – Kaśkę Sochacką. Wystąpią także „kolektywy”, czyli duety polsko – zagraniczne z udziałem: Viki Gabor i Malene (Armenia), Ani Rusowicz i Julii Belei (Ukraina), Króla i Alyony Alyony (Ukraina), Afromental i Tautumeitas (Łotwa).

Każdy z kolektywów zagra oryginalny mini-koncert, dopasowany do estetyki i stylu muzycznego występujących artystów. Ta niezwykła międzynarodowa współpraca sceniczna potwierdza, że muzyka funkcjonuje ponad podziałami.

- Tegoroczna edycja Europejskiego Stadionu Kultury jest wyjątkowa. Chcemy nie tylko celebrować to szczególne wydarzenie, ale - co dzisiaj bardzo ważne - dodać otuchy naszym sąsiadom z Ukrainy i wszystkim, którzy u nas schronili się przed wojną. Zaprezentować ich kulturę i podkreślić, jak istotna jest do budowania tożsamości narodowej. Ale chcemy również pokazać dorobek innych krajów, bo nic nie łączy tak, jak kultura.– mówi Konrad Fijołek, prezydent Miasta Rzeszów.

Tegoroczna 12. edycja Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie potrwa do 26 lipca i obejmie 57 wydarzeń w kilkunastu lokalizacjach. 25 czerwca zagrają Alyona Alyona, a także Atlvnta, Luna i RSC z artystkami z Ukrainy. 26 czerwca - projekt Nachum wypełni muzyka żydowska. W programie znajdzie się także m.in. występ Orkiestry na Dużym Rowerze, performance Oddźwięk w Rzeszowskich Piwnicach, spektakl Mokosz w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej, zawody tańca ulicznego Bitwa o Wschód wystawa Acts of Memory, Na Bulwarach wyrośnie Łąka Kwietna, ozdobiona rzeźbami ozdobiona rzeźbami studentek ASP. Będzie też można spróbować wina z podkarpackich winnic w ramach projektu „Wina Wschód”.

Lublin: Inne Brzmienia

Następna odsłona Wschód Kultury - Inne Brzmienia festiwalu przeniesie się do Lublina, od 7 do 10 lipca. Dominuje w niej muzyka. To już 15. edycja Innych Brzmień, które pod egidą Wschodu Kultury odbywają się po raz dziewiąty.

Tegoroczny muzyczny program festiwalu w Lublinie będzie bardzo różnorodny, rozpięty między mocnym gitarowym uderzeniem a elektroniką, od metalu industrialnego po melodyjne piosenki, czy ambientowe utwory instrumentalne. Wystąpi wiele gwiazd. Godflesh – brytyjska legenda industrial metalu oraz post metalu; punk-jazzowa supergrupa Lean Lef; Squarepusher – niekwestionowana gwiazda brytyjskiej sceny elektronicznej i artysta związany z legendarną wytwórnią Warp Records.

Każdego roku ważną częścią festiwalu jest prezentacja jednej wytwórni płytowej. W tym roku będzie to legendarna Dischord Records, założona w 1980 roku przez muzyków zespołu The Teen Idles. W Lublinie reprezentować ją będą zespoły: Scream, Soulside, Girls Against Boys oraz Escape-ism.

Polskę podczas Innych Brzmień reprezentować będą grupy Pablopavo i Ludziki, Niemoc oraz Nanga. Nie zabraknie też artystów z Ukrainy i Białorusi, czy wschodzących gwiazd reprezentujących różne kraje i europejskie tradycje muzyczne.

Zaangażowanie festiwalu Inne Brzmienia w działania sieci Keychange (pionierskiej międzynarodowej inicjatywie na rzecz równości płci w branży muzycznej) zaowocuje trzema projektami, realizowanymi w ramach tej platformy i występami: NIMF, Bandit Bandit oraz Fågelle.

Ale w Lublinie nie zabraknie też innych wydarzeń: ambitnego kina, wystaw fotografii, ilustracji i plakatów, spotkań literackich.

Białystok: Inny Wymiar

Finałowa część festiwalu Wschód Europy – Inny wymiar odbędzie się w Białymstoku, od 25 do 28 sierpnia.

Inny Wymiar od 10 lat prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, szczególnie Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków mieszkali obok siebie Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne.

- Tegoroczny program jest wielowymiarowy z wyraźnymi akcentami ukraińskimi. – zaznacza Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta miasta. Punktem wyjścia do rozmowy o współczesnej Ukrainie będzie m.in. spotkanie z Katarzyną Łozą autorką książki „Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy”.

W tegorocznym festiwalowym „programie czterech wymiarów” (muzyki, sztuki, filmu, społeczności) znajduje się ponad 20 wydarzeń.

Inny Wymiar Muzyki w Białymstoku obejmie aż 10 koncertów. Wystąpią: MILO Ensemble (Musical Instruments Logical Organisation Ensemble), Masala Soundsystem x ShazaLaKazoo, Rebel Babel, Jacek Sienkiewcz, Jerzy Przeździecki, Dtekk, Z Lasu, Przemysław Strączek Cultural Concept feat. Buba Badjie Kuyateh, Kobiety Wschodu III. W programie znalazły się także koncerty familijne Mikro Teatru – APSIK! i Grupy Studnia O. oraz koncert organowy Józefa Kotowicza z udziałem sopranistki Urszuli Bardłowskiej.

Inny Wymiar Sztuki to z kolei dwie wystawy: „Wyśniona historia kina na Podlasiu” cz. II” kolektywu Górski i Kaufman Bros & Sistas oraz „Tam była granica” Anny Kłosek.

W ramach Innego Wymiaru Filmu można będzie obejrzeć polsko-bułgarski dokument „Not Far Away From Heaven” oraz „SHE” z 1935 r. z choreografią pochodzącego z Białegostoku Benjamina Zemacha, za którą został nominowany do Oscara.

A Inny Wymiar Społeczności to różnorodne działania: spacer edukacyjny „Weekend na Piaskach”, spotkanie z autorką książki „Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy” Katarzyną Łozą, performans taneczny z piknikiem rodzinnym „Bajkowy las” oraz plenerowy program dla dzieci z tradycyjnymi baśniami słowiańskimi.