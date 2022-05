- Na festiwalu zaprezentujemy działania, które sprzyjają odbudowie zarówno indywidualnej, jak i systemowej. Poszukamy sposobów na zregenerowanie nie tylko środowiska naturalnego, ale i tkanki miejskiej, instytucji społecznych, a co najważniejsze - każdego z nas - zapowiada Michał Piernikowski, dyrektor ŁDF.

Program 11-dniowego festiwalu jest bardzo bogaty. Wystawy i wydarzenia odbywać się będą w Centrum Festiwalowym - Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3, w miejskich galeriach i przestrzeni publicznej.

Na start odbędzie się m.in. wernisaż wystawy „Słownik ukrainizmów” w Galerii Re:Medium (Piotrowska 113), na której graficy i ilustratorzy polscy i ukraińscy pokażą prace inspirowane słowami, funkcjonującymi w języku polskim, a wywodzącymi się z języka ukraińskiego, jak step, majdan, wataha, chmara, bohomaz. „Słownik ukrainizmów” będzie zarazem komentował aktualne wydarzenia, na tle których pewne słowa i przekaz artystyczny nabierają szczególnej wymowy.

Wystawa „Projektowanie przyszłości – A Day in a Life Of (in 2040)” w Art_Inkubatorze będzie futurystycznym spojrzeniem na różne warianty przyszłości, zainspirowane scenariuszami pochodzącymi z książki Zuzanny Skalskiej i Rafała Kołodzieja „Prototyping 2040 – The FutureS Thinking Book”. To okazja do zadania sobie wielu pytań, np. czy miasto mogłoby funkcjonować jako spersonalizowana usługa na żądanie? Albo jakie miasto pozwoli na życie w dobrostanie w dłuższej perspektywie?

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza na retrospektywę „M. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi”, inaugurującą rok projektanta-wizjonera. Roman Modzelewski (1912-1997) był nie tylko twórcą kultowego poliestrowego fotela RM58, zaprojektowanego w 1958, który stał się światową ikoną polskiego designu i trafił do zbiorów kolekcji Victoria and Albert Museum w Londynie. Projektował też inne meble, jachty, tworzył rzeźby, obrazy, dekoracje. Wystawa zaprezentuje sto unikatowych obiektów. Modzelewski był współzałożycielem Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP), w której pełnił funkcję pierwszego rektora.

O „Odpowiedzialnej architekturze. Projektowaniu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju” rozmawiać będą podczas panelu (13 maja w Art_Inkubatorze o godz. 15) wyjątkowi goście: Robert Konieczny z KWK Promes, Marta Sękulska-Wrońska z pracowni WXCA, Agnieszka Kalinowska-Sołtys z APA Wojciechowski Aneta Konowrocka z Cosentino Polska oraz krytyk architektury Marcin Szczelina.

Na terenie Art_Inkubatora można będzie też obejrzeć wystawę poświęconą tegorocznym laureatom Mies van der Rohe Award.

Rodzimy design zaprezentuje ekspozycja „Elementarz polskiego dizajnu" w Akademickim Centrum Designu, przypominająca setkę projektów, powstałych w ciągu ostatniego stulecia. Z kolei wystawa „Ostatni turnus” w Art_Inkubatorze poświęcona zostanie architekturze ośrodków wypoczynkowych z czasów PRL–u.

14 maja odbędzie się gala wręczenia statuetek must have 2022 – prestiżowego plebiscytu, wyróżniającego najlepsze polskie produkty krajowych projektantów i producentów. W tym roku wpłynęła na niego rekordowa liczba zgłoszeń: 425 produktów, z których 76 zostało wyróżnionych.

- Przy wyborze finałowych projektów próbujemy odejść od idei związanych z doskonałością produktu, widzianego tylko przez pryzmat prawidłowego projektowania. Wspólnie z radą ekspertów, wskazujemy raczej przedmioty będące obiektem pożądania współczesnych konsumentów i odpowiadają na ich różnorodne potrzeby. - mówi Michał Piernikowski.

Wystawę „must have 2022” z wyróżnionymi produktami można oglądać w łódzkiej Manufakturze (12-28 maja). A 13 maja poznamy zwycięzców konkursu dla młodych projektantów z całego świata: make me! W tym roku wpłynęło na niego 147 zgłoszeń. Wystawa finałowych projektów zostanie zaprezentowana w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki.

Wystawa „Piknik na skraju drogi”, nawiązujący w tytule do słynnej powieści braci Strugackich, pokaże prace sześciorga finalistów konkursu Mazda Design Experience 2020/2021,

Szczególne miejsce w programie łódzkiego festiwalu zajmuje ARCHIBLOK z udziałem ekspertów architektury i urbanistyki. Uczestnikami tegorocznego spotkania 22 maja o godz. 11 będą Małgorzata Kuciewicz (CENTRALA), Przemo Łukasik (medusa group) oraz Jo Jurga. Rozmowę poprowadzi reporter, fotograf i tłumacz Filip Springer. Jeden z poruszanych wątków to regeneracja architektury powiązana z poszukiwaniem odpowiedzi, jak adaptować istniejące przestrzenie do obecnych potrzeb.