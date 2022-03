Katharina Fritsch jest niemiecką rzeźbiarką o międzynarodowej sławie, a Cecilia Vicuña – chilijską artystką, aktywistką i poetką.

- Wkład Fritsch w sztukę współczesną, zwłaszcza rzeźbę, jest nieporównywalny – uzasadnia decyzję Cecilia Alemani, kuratorka 59. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. - Tworzy ona prace figuratywne, które są jednocześnie hiperrealistyczne i fantazyjne: kopie przedmiotów, zwierząt i ludzi, wiernie oddane w każdym szczególe, ale przetworzone w niesamowite istoty. Fritsch często zmienia skalę swoich obiektów, pomniejszając je lub znacznie powiększając i pokrywając dezorientującymi monochromatycznymi kolorami:. Ma się wrażenie, jakby to były pomniki obcej cywilizacji lub artefakty prezentowane w dziwnym post ludzkim muzeum.

Katharina Fritsch (ur. w 1956) mieszka i pracuje w Wuppertalu i Düsseldorfie w Niemczech.

Od połowy lat 80. miała wiele wystaw indywidualnych w prestiżowych muzeach w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. w Kunstmuseum Basel, Museum of Modern Art w San Francisco, Art Institute of Chicago, Tate Modern w Londynie. Reprezentowała Niemcy na Biennale w Wenecji w 1995 roku. Jej prace znajdują się też w stałej kolekcji Museum of Modern Art – MoMA w nowym Jorku.

Do jej najbardziej rozpoznawalnych prac należy „Rattenkönig/Król szczurów” – rzeźbiarska grupa poliestrowych gigantycznych szczurów stojących w kręgu, pokazywana na Biennale w Wenecji w 1999 roku oraz „Hahn /Cock” - i ogromna rzeźba blisko pięciometrowego niebieskiego koguta, który w 2013-2015 roku stał na londyńskim Trafalgar Square, a obecnie znajduje się w zborach National Gallery of Art w Waszyngtonie.

Cecilia Vicuña (1948) - urodzona w Santiago de Chile musiała opuścić Chile po brutalnym zamachu stanu na prezydenta Salvadora Allende w 1973 roku. Meszka w Nowym Jorku. Uprawia sztukę wielu mediów (obrazy, rzeźby, nietrwałe instalacje, film). Jej prace odnoszą się do palących problemów współczesnego świata: praw człowieka, homogenizacji kulturowej, ekologicznych zagrożeń oraz odwołują do kultury i historii Chile,

Znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i publicznych, m.in. w Tate w Londynie; MoMA w Nowym Jorku, Muzeum Guggenheima; Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, MALBA, Museo Latinoamericano de Buenos Aires. Vicuña jest autorką 27 tomów dzieł sztuki i poezji wydanych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Ameryce Łacińskiej. A jej filmografia obejmuje filmy dokumentalne, animacje i wiersze wizualne.

-To dla mnie wielki zaszczyt i radość otrzymać Golden Lion Award – mówi Cecilia Vicuña – w czasie, gdy ludzkość stara się zachować pokój i sprawiedliwość wbrew wszelkim przeciwnościom. Wierzę, że sztuka i świadomość mogą odegrać istotną rolę w pilnym odejściu od przemocy i zniszczenia, aby uratować nasze otoczenie przed nieuchronnym upadkiem.

Obie artystki będą też uczestniczkami wystawy głównej 49. Biennale w Wenecji, zatytułowanej „The Milk of Dreams.”