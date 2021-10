W tym wielkim show wystąpią francuskie gwiazdy: Carla Bruni, Barbara Pravi, Imany, Kendji Girac, Marion Motin oraz polscy wokaliści: Cleo, Dawid Kwiatkowski, Rafał Brzozowski, Reni Jusis i Roksana Węgiel.

Wręczona zostanie także nagroda Marianne d'Honeur, przyznawana wybitnym osobistościom związanym z Polską i Francją. Jej wcześniejszymi laureatami byli Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Rene Gościnny.

Frédéric Billet, ambasador Francji w Polsce, na konferencji prasowej zapewnił, że gala będzie wydarzeniem bardzo ciekawym, bo organizatorzy ustawili poprzeczkę wysoko.

Po raz pierwszy French Touch odbyło się w 2015 roku

A Daniel Teboul, prezes French Touch mówi, że cały projekt French Touch to pretekst do dzielenia się wszystkim, co najlepsze we Francji. Francję i Polskę łączy historia oraz szczególne więzi, które z biegiem czasu zacieśniają się jeszcze bardziej.

French Touch to również ogólnopolska akcja handlowa z francuskimi produktami, trwająca od 16 do 31 października, w której uczestniczy ponad 6 tysięcy partnerów.

Po raz pierwszy French Touch odbyło się w 2015 roku, właśnie w Polsce, a sukces przedsięwzięcia sprawił, że podobne wydarzenie zaczęto organizować również w krajach Beneluksu, Rosji, Chinach, państwach Afryki.

Jak zwykle French Touch 2021 towarzyszy szeroka kampania medialna. Warto sięgnąć po magazyn „La Belle Vie”, który ukaże się w wydaniu drukowanym w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Można go też pobrać bezpłatnie jako aplikację mobilną.

Zawiera mnóstwo interesujących tekstów na temat regionów Francji, tradycji i współczesności. Zachęca do spaceru po słynnych galeriach handlowych, jak Galerie Lafayette, Le Printemps, czy BHV przy Rue de Rivoli w Paryżu. Pozwala też posmakować luksusu we francuskich hotelach typu palace, przypominających wystawne rezydencje, Barwnie opowiada o modzie, kuchni, sztuce, muzyce, kinie, utalentowanych dzieciach celebrytów oraz słynnych artystach ze szkoły nicejskiej, jak Yves Klein, Arman, César, czy Niki de Saint Phalle.